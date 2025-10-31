Case della comunità: calendario di novembre 2025 per gli ambulatori ad accesso diretto

L’Area territoriale dell’Azienda USL comunica che nel mese di novembre le date e gli orari di apertura degli Ambulatori ad accesso diretto nelle Case della comunità seguiranno il seguente calendario:

Casa della Comunità di Morgex, viale del Convento 5

dalle ore 16:00 alle 20:00 il 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27

dalle ore 8:00 alle 12:00 l’8, 15, 22, 29

Casa della Comunità di Aosta, via G. Rey 3

dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 il 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28

sabato dalle ore 8:00 alle 12:00 l’8, 15, 22, 29

Casa della Comunità di Chatillon, via E. Chanoux 119 (con accesso da via Pellissier, 19)

dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00

sabato dalle ore 8:00 alle 12:00

Casa della Comunità di Donnas, via Roma 105

dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00

sabato dalle ore 8:00 alle 12:00

I cittadini, al di fuori dell’orario in cui il proprio medico di famiglia può essere contattato o perché ne sono temporaneamente sprovvisti, possono recarsi in questi ambulatori senza appuntamento, per ricevere visite mediche e prescrizioni di farmaci. L’organizzazione è garantita dai medici di famiglia, oggi parte del cosiddetto “ruolo unico”, che integra l’attività di medicina generale con quella della continuità assistenziale (ex guardia medica). I medici, raggruppati in un nuovo sistema organizzativo, le Aggregazioni funzionali territoriali (AFT), assicurano una presenza settimanale nelle Case della Comunità, offrendo così maggiore accessibilità e continuità nella presa in carico dei pazienti.

Il servizio nelle Case della Comunità è aperto anche ai turisti per i quali la tariffa è di 25 euro per la visita ambulatoriale e di 10 euro per la prescrizione.