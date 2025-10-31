Prima seduta della nuova giunta del Comune di Aosta: mercatino, sport e… stipendi al centro del dibattito

Ieri pomeriggio, giovedì 30 ottobre, la Sala Giunta dell’Hôtel de Ville ha visto la prima riunione operativa della nuova giunta comunale. Tra decisioni concrete e programmi per la città, qualche passaggio ha inevitabilmente acceso la curiosità (e il dibattito) dei cittadini: sì, si parla anche di soldi, quelli degli stipendi appena aggiornati dal sindaco Raffaele Rocco per sé e per tutto il consiglio.

Ma non c’è solo polemica: il primo atto della giunta riguarda il “Marché Vert Noël”, che torna in piazza Chanoux dal 22 novembre al 6 gennaio. Con il supporto della BCC Valdostana, C.V.A., Funivie Monte Bianco, Pila e Chambre valdôtaine, la città punta a sorprendere i visitatori con l’albero decorato da 400 palline e 7200 luci led, proiezioni video-mapping e installazioni diffuse in tutto il centro. «Vogliamo che sia un evento capace di stupire», spiega il sindaco Raffaele Rocco, mostrando entusiasmo per l’inizio del lavoro.

Altro capitolo importante riguarda il Palaindoor “Marco Acerbi” e la pista di atletica “Ettore Tesolin”. Dal 1° novembre la gestione passa alla nuova ATI composta da UISP Valle d’Aosta, FIDAL, FISA e ASSVA. «Finalmente gli impianti torneranno a essere pienamente fruibili – commenta il sindaco – e vogliamo che diventino la casa degli sportivi valdostani».

Sul fronte sociale, il 5 per mille dell’Irpef sarà destinato ai servizi domiciliari per gli anziani. «Un piccolo contributo che fa la differenza per chi vive solo e ha bisogno di sostegno quotidiano», aggiunge la vicesindaca Valeria Fadda.

Infine, via libera ai lavori di manutenzione e rifacimento di strade e marciapiedi, pronti a partire appena le condizioni climatiche lo permetteranno, grazie anche a un finanziamento straordinario regionale di 2,25 milioni di euro. «Un primo passo concreto per rendere la città più sicura e funzionale», conclude Raffaele Rocco.

E così, tra mercatini, sport, asfalti e servizi sociali, la nuova giunta parte con slancio. Ma in città resta viva la discussione sull’aumento degli stipendi: un dettaglio che, inevitabilmente, non passerà inosservato.

la Giunta comunale presieduta dal sindaco Raffaele Rocco - che ha mantenuto la competenza in materia di Risorse Umane e Organizzazione, Bilancio, Finanze e Tributi, Rapporti con Enti e Società partecipate, Programmazione Strategica (Visione “Aosta 2040”), Protezione civile, Polizia locale, Servizi demografici e cimiteriali, Sportello “Amico in Comune” cittadini, Statistica, Digitalizzazione, Rapporti Istituzionali - è composta da:

• Valeria Fadda: Vicesindaca con competenza in materia di Affari generali e legali, Comunicazione istituzionale, Partecipazione, Legalità e Trasparenza, Parità, Pluralità e Diritti civili, Politiche Giovanili;

• Corrado Cometto: Assessore alle Opere pubbliche, al Patrimonio, alla Mobilità e alla Cura della Città e del Territorio con competenza in materia di Lavori Pubblici, Viabilità, Distribuzione del gas naturale, Servizio irriguo, Illuminazione pubblica, Patrimonio, Verde pubblico e Servizi cimiteriali tecnici;

• Marco Gheller: Assessore alle Politiche sociali, ai Presidi di comunità e alla Coesione con competenza in materia di Politiche sociali, Politiche abitative, Mediazione culturale, Presidi di comunità (biblioteche) e eliminazione delle barriere architettoniche;

• Cecilia Lazzarotto: Assessora alla Cultura e al Turismo con competenza in materia di Cultura, Turismo, Marketing territoriale e Promozione Turistica e culturale;

• Simonetta Salerno: Assessora allo Sviluppo economico, alle Attività produttive e all’Attrattività urbana con competenza in materia di Commercio e Artigianato, Attività produttive, Agricoltura e Politiche Agroalimentari, Attrattività urbana;

• Alina Sapinet: Assessora all’Istruzione, allo Sport e Benessere con competenza in materia di Istruzione e Sport;

• Luca Tonino: Assessore alla Pianificazione, Innovazione e Transizione ecologica con competenza in materia di Urbanistica, Edilizia, Mobilità Sostenibile, Ambiente e Sviluppo sostenibile, Innovazione e Smart-city.