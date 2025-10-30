Gli incontri ed i confronti fanno bene

Lo scambio di opinioni e la conoscenza reciproca possono portare a una revisione delle proprie idee. Ne ho avuto la prova durante l’incontro con il direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi.

Pochi giorni fa avevo scritto proprio in merito alla APS, senza ovviamente citare il presidente: mi sembrava scorretto fare il suo nome non avendolo mai conosciuto e descrivendo una situazione di malessere che da tempo aleggiava sull’azienda. Fatto sta che, pochi giorni dopo, ricevevo una telefonata molto cordiale da parte dello stesso presidente, che mi chiedeva la possibilità di controbattere ad alcune affermazioni da me fatte.

Abbiamo così deciso di incontrarci in campo neutro, e cosa di meglio di un bar? Per stemperare forse l’attrito e la diffidenza iniziale, ho pensato che avevano ragione i nostri nonni quando dicevano: “Bevi un sorso di buon vino prima di iniziare una discussione: non ti aiuta, ma ti dà il tempo di osservare la persona.”

Infatti, dopo i classici convenevoli, devo riconoscere che mi sono trovato davanti una persona molto diversa da come me l’ero immaginata: per nulla altezzosa o tronfia della sua posizione, ma attenta ai dettagli, capace di leggere l’animo umano e di porsi con naturalezza. Una persona davvero piacevole, simpatica, con modi molto alla mano — come si direbbe oggi.

Quello che noi chiamiamo dibattito o confronto dovrebbe essere sempre un’occasione auspicabile tra persone. Persone che magari la pensano in modo diverso, come nel nostro caso, ma che sanno cogliere l’occasione per incontrarsi e dialogare.