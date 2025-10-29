Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali del Col di Joux e della Valle del Lys

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:
- per consentire i lavori di manutenzione straordinaria, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo la SR 33 del Col di Joux, nel Comune di Saint-Vincent, località Fromy dal km 14+300 al km 15+200 circa, da lunedì 3 novembre a venerdì 14 novembre 2025, 24 ore su 24, sabato, domenica e festivi inclusi (MAP)
- per lavori di ripristino della pavimentazione manomessa, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo alcuni tratti della SR 44 della Valle del Lys, nel Comune di Lillianes, località Chussun Vieux, dal km 5+000 al km 6+350, da oggi, mercoledì 29 ottobre, a venerdì 14 novembre, sabato, domenica e festivi esclusi (MAP)