Al via la 'Saison Culturelle 2025/2026': biglietti in vendita dal 30 ottobre

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ricorda che a partire dalle ore 13.30 di giovedì 30 ottobre 2025 andranno in vendita i biglietti per i singoli spettacoli previsti nel calendario della Saison Culturelle 2025/2026 nei mesi di novembre e dicembre 2025 e gennaio 2026.

I biglietti saranno disponibili online sul sito webtic.it (https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5406) e presso la biglietteria del Teatro Splendor fino al 31 ottobre 2025 e, in seguito, a partire dal 3 novembre 2025, presso il punto vendita della Saison Culturelle al Museo archeologico regionale sito in Piazza Roncas ad Aosta.

La Saison Culturelle 2025/2026 è realizzata dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.