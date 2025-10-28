Poste italiane, via ai pagamenti delle pensioni di novembre in Valle d’Aosta

A partire da lunedì 3 novembre, Poste Italiane avvierà in tutti i 71 uffici postali della Valle d’Aosta il pagamento delle pensioni relative al mese di novembre.
L’accredito sarà disponibile nello stesso giorno anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto la modalità elettronica. Chi possiede una Carta di Debito associata ai propri conti o libretti, o una Postepay Evolution, potrà prelevare contante direttamente dai 53 ATM Postamat dislocati sul territorio regionale, evitando così di recarsi allo sportello.
Poste Italiane ricorda inoltre che i titolari di Carta di Debito BancoPosta o Libretto usufruiscono gratuitamente di una copertura assicurativa che prevede un rimborso fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante avvenuto entro due ore dal prelievo, sia allo sportello che ai Postamat.
Per limitare i tempi di attesa, l’Azienda consiglia ai pensionati, ove possibile, di recarsi negli uffici in tarda mattinata o nel pomeriggio, privilegiando i giorni successivi all’inizio del mese.