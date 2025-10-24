Padel in… Viola, sport e solidarietà per la prevenzione

La forza della solidarietà ha colpito ancora, questa volta con una racchetta da padel. Sabato 19 ottobre, nella Giornata Internazionale del tumore al seno, si è svolta la prima edizione di “Padel in… Viola”, manifestazione sportiva organizzata in occasione del mese della prevenzione.

L’iniziativa, ospitata dal Bel Air – Padel & Tennis Club, ha unito gioco, movimento e beneficenza. Il ricavato, oltre mille euro, è stato interamente devoluto all’Associazione Viola, che da anni promuove programmi di prevenzione e sostegno alle donne colpite da tumore.

“Il successo della manifestazione è stato possibile grazie al lavoro sinergico di tante persone,” hanno sottolineato le volontarie dell’Associazione Viola. “Ringraziamo il Bel Air Club per l’ospitalità e l’entusiasmo, e tutti gli sponsor che ci hanno sostenute con generosità.”

Tra i partner citati figurano Lattanzi Counseling, nella persona di Massimo Lattanzi, che ha messo a disposizione i campi da padel; Claude Sport e la Farmacia di Saint-Pierre, che hanno offerto i premi; Alberto Ciabattoni e Stefano Fontanelle con il suo staff, che hanno fornito materiale sportivo.

Ma oltre ai numeri, ciò che resta è il messaggio. “Prevenire vuol dire prendersi cura di sé, della propria salute e volersi bene” ricordano da Viola. Il padel, in questo contesto, diventa un mezzo concreto per promuovere stili di vita sani, unire le persone e rafforzare il senso di comunità attorno a un tema che riguarda tutti.

“Crediamo che fare prevenzione in questo modo possa essere il mezzo vincente per contrastare la malattia,” spiegano ancora le violette. “Conoscere, confrontarsi e condividere aiuta a superare paure e pregiudizi. In fondo, la nostra partita più importante resta quella per la salute di tutti.”

Tra sorrisi, scambi di palla e momenti di amicizia, “Padel in… Viola” ha trasformato una giornata di sport in un gesto collettivo di speranza. Un primo appuntamento che, come auspicano gli organizzatori, potrebbe diventare una bella tradizione annuale: quella di giocare, insieme, per la vita.