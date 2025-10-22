Riapre lo Skate Park di piazza Ancien Abattoir: più sicuro e pronto per tutti

Dopo cinque anni dalla sua apertura, lo Skate Park di piazza Ancien Abattoir si prepara a riaccogliere gli skaters della città. L’Amministrazione comunale annuncia che i lavori di riqualificazione sono terminati e la riapertura ufficiale è prevista per giovedì 23 ottobre alle ore 9.

Il restyling ha interessato il fondo della struttura, che è stato completamente ripristinato e dotato di una copertura più resistente. L’obiettivo è duplice: garantire maggiore durabilità alle sollecitazioni degli skaters e proteggere l’impianto dagli agenti atmosferici e dagli sbalzi di temperatura, tipici di un’area all’aperto. Non solo: sono stati sistemati i punti ammalorati, l’impianto è stato pulito, la recinzione impermeabilizzata e verniciata, per assicurare sicurezza e longevità.

Lo Skate Park, inaugurato nell’agosto 2020, si sviluppa su una superficie di circa 375 m² (25x15 m), alternando piani, discese, curve e salti, offrendo un percorso stimolante sia per principianti sia per più esperti. L’impianto è fruibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, sotto la gestione di Plus, che mette a disposizione personale qualificato durante l’orario di apertura dell’ex Cittadella dei Giovani.

Per godersi al meglio il ritorno sulle rampe, qualche raccomandazione pratica: casco e protezioni non sono mai troppi, soprattutto per chi si cimenta nei salti più impegnativi; rispettare le regole di precedenza sulle rampe; evitare di usare lo skate in caso di pioggia o superfici scivolose; e, infine, segnalare eventuali danni al personale di Plus per mantenere l’impianto sicuro per tutti.

Con la riapertura, Aosta torna a offrire uno spazio dedicato agli sport urbani, punto di incontro per giovani e appassionati, ma anche laboratorio di abilità, coraggio e socialità. Uno Skate Park pronto a vivere una nuova stagione di salti, discese e curve… sempre in sicurezza.