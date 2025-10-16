MEDICI DI FAMIGLIA DEL DISTRETTO 1 (AOSTA) 4 nuovi incarichi e 2 cessazioni

Dal 6 ottobre è operativa la dott.ssa Sophie Negro presso lo studio medico di Quart, in Località Amérique 19, mentre dal 1° novembre prenderanno servizio anche la dott.ssa Giulia Ottaviano, presso l’ambulatorio di Charvensod, frazione Pont Suaz 137, e il dott. Giovanni Pino, presso l’ambulatorio di Viale Federico Chabod 40.

Nelle prossime settimane (nei tempi minimi consentiti dalla normativa) è previsto l’arrivo di un ulteriore medico nella zona di Aosta.

La dott.ssa Marta Alliod e il dott. Andrea Desuò, medici di famiglia nel Distretto 1 (Aosta), cesseranno l’attività dal 1° novembre 2025. I loro assistiti potranno scegliere uno dei medici operanti nel Distretto 1, ambito territoriale 4.

«Nonostante la ben nota carenza a livello nazionale di medici di famiglia — con scoperture di decine di migliaia di cittadini anche solo in alcune province del vicino Piemonte — riusciamo a mantenere la copertura del servizio, anche nelle fasi di turnover, e lavoriamo per potenziare ulteriormente la presenza dei medici sul territorio.

L’obiettivo del Distretto è garantire la continuità dell’assistenza territoriale e assicurare ai cittadini un riferimento medico stabile e accessibile», sottolinea il dott. Jacopo Luboz, neo Direttore del Distretto 1.

«I medici di famiglia rappresentano un pilastro fondamentale del nostro sistema sanitario: sono il primo punto di contatto con la comunità e svolgono un ruolo prezioso nel promuovere la salute e nel prendersi cura delle persone ogni giorno.

Desidero ringraziare il personale degli uffici del Distretto per l’impegno e la professionalità con cui, quotidianamente, supporta queste attività e garantisce la continuità operativa dei servizi per i cittadini».

Modalità di scelta del medico di famiglia

Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Modalità semplificata che non richiede la compilazione di moduli e documenti cartacei.

(Attenzione: non è possibile utilizzare l’FSE per richiedere l’assegnazione di un medico di assistenza primaria per la prima volta o per la scelta del pediatra; in questi casi è necessario recarsi presso lo sportello dedicato del proprio Distretto.)

Agli sportelli di Scelta e Revoca:

Senza prenotazione presso le sedi di Morgex, Saint-Pierre, Châtillon, Verrès e Donnas, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Previo appuntamento tramite CUP ospedalieri, territoriali o telefonico (0165 548387), presso lo sportello di Scelta/Revoca di Aosta, in via G. Rey 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e, il martedì e giovedì, anche dalle ore 14:00 alle 15:30.