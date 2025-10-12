La Valle d’Aosta al TTG di Rimini: turismo, imprese e nuove strategie di crescita

L’obiettivo è chiaro: consolidare il brand Valle d’Aosta nel panorama turistico internazionale, rafforzando la competitività delle imprese locali e promuovendo un modello di sviluppo fondato sulla qualità, sull’accoglienza e sulla sostenibilità.

Con questo spirito, la Regione autonoma Valle d’Aosta partecipa anche quest’anno al TTG Travel Experience 2025 di Rimini, la più importante fiera italiana dedicata alla commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in programma dall’8 al 10 ottobre.

L’Assessorato al Turismo, Sport e Commercio, in collaborazione con la Chambre Valdôtaine, coordina una collettiva di dodici operatori nell’ambito del progetto europeo OPEN VDA – Rafforzamento dell’internazionalizzazione e della competitività delle imprese valdostane (FESR 2021-2027).

La presenza valdostana si sviluppa all’interno di uno stand rinnovato di 104 metri quadrati, con un desk istituzionale e una rappresentanza selezionata di operatori del settore, dal Cervino al Monte Rosa, fino ai consorzi turistici di La Thuile e Pila.

In questa vetrina di eccellenze trovano spazio realtà come Cervino Tourism Management, Ski Taxi – Travel to Aosta Valley, il Consorzio Operatori Turistici di La Thuile, VisitMonterosa Gressoney e Val d’Ayas, Alpine Green Experience, Alpissima Hotels e altre imprese che rappresentano la varietà e la solidità dell’offerta valdostana.

Il TTG, fiera interamente B2B (business to business), è infatti il punto d’incontro privilegiato tra operatori italiani e buyer internazionali, in un contesto che unisce promozione, creatività e concrete opportunità di mercato.

Tra le iniziative presentate spicca “Viva Margherita”, progetto finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Territori di Luce 2025, in collaborazione con il Comune di Gressoney-Saint-Jean, il Consorzio Monterosa, Monterosa Ski e la Pro Loco.

L’iniziativa celebra la figura di Margherita di Savoia, prima regina d’Italia, che trascorse molte estati nella valle, con un itinerario culturale e naturalistico che unisce memoria storica, identità e turismo lento. Un modo per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della montagna valdostana, con una prospettiva femminile moderna e pionieristica.

“In un contesto in continua evoluzione come quello del turismo – dichiara l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques – è fondamentale rimanere al passo con le nuove tendenze, confrontarsi con le best practice e valorizzare le sinergie tra pubblico e privato. La collaborazione con la Chambre Valdôtaine consente alla Valle d’Aosta di presentarsi a questo importante appuntamento fieristico con una strategia condivisa e una comunicazione unitaria. La nostra presenza al TTG ci permette di raccogliere stimoli, promuovere progettualità innovative e ribadire l’impegno per un turismo di qualità e responsabile.”

Sulla stessa linea, il Presidente della Chambre Valdôtaine Roberto Sapia sottolinea il valore economico e strategico dell’iniziativa:

“La partecipazione al TTG è un momento chiave per rafforzare la visibilità e la competitività del nostro sistema turistico. La presenza coordinata della Valle d’Aosta consente di valorizzare l’autenticità dell’offerta locale, costruita sull’accoglienza, la sostenibilità e la qualità dei servizi. Solo attraverso il lavoro di squadra tra istituzioni e operatori privati possiamo promuovere in modo efficace il brand Valle d’Aosta e sostenere le imprese che investono con passione nel miglioramento continuo dell’esperienza turistica.”

Nel complesso, la partecipazione valdostana al TTG 2025 non è soltanto una vetrina promozionale, ma un vero laboratorio di strategie economiche e di relazioni.

L’obiettivo è dare continuità a un percorso di internazionalizzazione delle imprese turistiche, mantenendo al centro il valore aggiunto della qualità, della sostenibilità e della capacità di innovare restando fedeli alle proprie radici alpine.