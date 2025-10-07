Centre Nous Open Days: a ottobre e novembre, sei sportelli informativi per un’autonomia senza barriere

Un luogo dove essere ascoltati, informati, accolti. Ma soprattutto, dove sentirsi liberi di chiedere aiuto. Il Centre Nous, Centro antidiscriminazioni della Valle d’Aosta, continua a crescere e a farsi conoscere, aprendo in autunno sei sportelli tematici gratuiti e senza appuntamento. Gli Open Days di ottobre e novembre rappresentano un’occasione concreta per incontrare professionisti e volontari pronti ad offrire ascolto, consulenza e orientamento in un clima di rispetto e inclusione.

Dal lavoro alla salute, dalla casa al diritto, passando per i bisogni delle persone migranti e il supporto sociale: ogni sportello sarà un piccolo punto di partenza per chi ha vissuto situazioni di discriminazione, esclusione o violenza, ma anche per chi desidera semplicemente informarsi e conoscere i propri diritti.

Il calendario è fitto e ben articolato:

Lunedì 13 ottobre, ore 9-11: Orientamento lavorativo

Giovedì 16 ottobre, ore 15-17: Sportello sanitario

Lunedì 20 ottobre, ore 14-16: Orientamento abitativo

Mercoledì 22 ottobre, ore 14:30-17:30: Sportello legale

Martedì 4 novembre, ore 14-17: Sportello migranti

Mercoledì 5 novembre, ore 9-11: Assistente sociale

Tutti gli incontri sono ad accesso libero, gratuito e senza prenotazione. L’obiettivo è abbattere le barriere — anche quelle invisibili — che spesso separano le persone dai servizi e dalle opportunità di tutela.

A pochi mesi dalla sua apertura, il Centre Nous registra già numeri significativi: circa 20 persone prese in carico, oltre 40 richieste di informazioni e quasi 70 colloqui o attivazioni di servizi. Segno di un bisogno reale di ascolto e di spazi sicuri.

Il progetto si fonda su una rete di 15 volontari e 26 professionisti, tra operatrici, psicologhe, avvocate, assistenti sociali e formatrici, che ogni giorno mettono a disposizione competenze e umanità. All’interno del Centro trova spazio anche una biblioteca tematica con 500 volumi, liberamente consultabili o prendibili in prestito: un patrimonio di conoscenza e di esperienze aperto a tutti.

Gestito da Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA, insieme alle cooperative L’Esprit à l’Envers e La Sorgente, con il sostegno dell’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Centre Nous collabora con numerosi enti e associazioni del territorio, in un’ottica di rete e co-responsabilità sociale.

Il messaggio è semplice ma potente: nessuno deve restare solo di fronte a una discriminazione. Che si tratti di un problema sul lavoro, di un diritto negato o di un disagio abitativo, al Centre Nous si trova qualcuno disposto ad ascoltare, accompagnare e costruire insieme percorsi di autonomia e dignità.

📍 Per informazioni:

📞 +39 376 279 3413

✉️ info@centrenous.it

🌐 www.centrenous.it

📱 Facebook e Instagram: @centrenous.vda