Valle d’Aosta, una sanità territoriale rafforzata: nominati i nuovi direttori e la Struttura complessa Residenzialità Anziani

Con la nomina del Dott. Franco Brinato alla guida della neonata Struttura complessa dedicata alla residenzialità per anziani e dei nuovi direttori dei Distretti sanitari, l’Azienda USL della Valle d’Aosta rafforza la rete territoriale, puntando su servizi più integrati, vicini ai cittadini e pronti a rispondere alle sfide di un territorio in evoluzione

Da sn. Dott. Jacopo Luboz, Dott. Franco Brinato, Dott.ssa Hélène Impérial

Dal 1° ottobre, l’Azienda USL della Valle d’Aosta ha ufficialmente rafforzato la propria struttura territoriale con la nomina dei nuovi Direttori di Distretto e del Direttore della neonata Struttura complessa dedicata alla Residenzialità per anziani. La direzione della nuova Struttura complessa è stata affidata al Dott. Franco Brinato, già alla guida del Distretto 2, che guiderà le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, sia a gestione diretta sia esternalizzata, garantendo supporto e coordinamento ai servizi socio-assistenziali e alle strutture private presenti sul territorio.

«Si tratta di una grande sfida – ha dichiarato il Dott. Brinato – per affrontare concretamente uno dei temi più caldi della sanità: l’invecchiamento della popolazione, con i relativi aspetti di cronicità, non autosufficienza e collegamento tra casa e residenze. Il nostro obiettivo è riorganizzare le strutture territoriali, implementare la comunicazione con famiglie e comunità, e non limitarci a un intervento strettamente organizzativo. Con l’Ospedale di comunità, le microcomunità e le Rsa vogliamo dare risposte integrate ed efficaci».

Il Distretto 1, che copre il territorio da Morgex ad Aosta, è guidato dal Dott. Jacopo Luboz, già responsabile della Struttura semplice Farmacia territoriale. «Sono onorato di assumere questo incarico – ha affermato Luboz – che affronterò con impegno e apertura alla collaborazione. Lo sviluppo del nuovo modello di sanità territoriale è una sfida complessa e un’opportunità irripetibile per potenziare i servizi di prossimità».

Il Distretto 2, che comprende Chatillon e Donnas, è diretto dalla Dott.ssa Hélène Impérial, chirurga vascolare e già dirigente medico in Area territoriale. «Assumere la Direzione del Distretto 2 rappresenta una grande responsabilità – ha spiegato la Dott.ssa Impérial – e il mio obiettivo sarà tradurre in azioni concrete gli indirizzi aziendali, rafforzando e innovando l’assistenza socio-sanitaria. Sarò al fianco dei cittadini e degli amministratori locali con ascolto e dialogo per sviluppare servizi efficienti, accessibili e vicini ai bisogni della comunità».

Il Direttore Generale dell’Azienda USL, Dott. Massimo Uberti, ha commentato: «Mi complimento con i nuovi Direttori, convinto che sapranno portare avanti le grandi sfide del cambiamento sul territorio e le ricadute sui sistemi ospedalieri, in termini di Pronto soccorso e gestione dei posti letto. Con questi concorsi abbiamo completato l’attuazione del nuovo Atto aziendale sull’Area territoriale, potenziando l’organizzazione del territorio e rendendola adatta a rispondere ai bisogni attuali e futuri. Sono certo che il Dott. Brinato costruirà al meglio il nuovo servizio, mentre i giovani direttori dei Distretti saranno un punto di riferimento per i medici di famiglia, pediatri e per le istituzioni locali».

I Distretti sanitari rappresentano il nodo centrale della rete di servizi territoriali, con un ruolo chiave nell’integrazione socio-sanitaria, nella collaborazione con enti locali e associazioni e nella gestione dei servizi rivolti alla popolazione, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la programmazione regionale.

Con queste nomine, l’Azienda USL consolida la propria rete territoriale, rafforzando la residenzialità per anziani e ponendo attenzione ai bisogni di una popolazione che invecchia, confermando l’impegno per servizi sempre più efficienti, vicini ai cittadini e orientati alla qualità e all’inclusione.

