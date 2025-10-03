Non serve essere supereroi: basta il tuo cuore

C’è chi pensa che servano forze straordinarie per cambiare il mondo. In realtà, per salvare una vita può bastare una mano tesa, uno sguardo attento, una presenza pronta. È questo il cuore della nuova campagna della Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta: “Non serve essere supereroi per fare la differenza”. Un messaggio semplice ma potente, che ribalta i luoghi comuni e invita ciascuno di noi a scoprire la forza della solidarietà.

Il Comitato di Aosta lancia il suo nuovo corso per aspiranti volontari, un percorso formativo aperto a tutti, dai 14 anni in su, per entrare a far parte della più grande organizzazione umanitaria del mondo. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 20:30, presso l’Institut Agricole Régional, con una serata di presentazione a ingresso libero. Un momento per conoscere i volontari, scoprire le attività e capire come la scelta di donare un po’ del proprio tempo possa trasformarsi in un gesto capace di cambiare vite.

Il corso prenderà il via il 16 ottobre 2025, con incontri serali bisettimanali per un totale di 20 ore di formazione. Durante le lezioni verranno affrontati temi fondamentali: la storia e i principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Diritto Internazionale Umanitario, fino alle manovre salvavita e al primo soccorso.

Una volta completato il percorso e superato il test finale, ogni volontario potrà scegliere l’ambito di intervento più vicino alle proprie inclinazioni: dall’assistenza sanitaria e il soccorso in ambulanza, alle attività sulle piste da sci, dalla Protezione Civile all’inclusione sociale, fino alla sensibilizzazione sui valori umanitari. Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani, con il Gruppo Giovani CRI, che coinvolge ragazzi e ragazze dai 14 ai 32 anni in progetti e iniziative dedicate.

Per iscriversi basta collegarsi alla piattaforma ufficiale Gaia CRI, creare un account come aspiranti e selezionare il corso di Aosta. Per informazioni, è attivo l’indirizzo email: aosta@cri.it.

Diventare volontari di Croce Rossa significa far parte di una comunità che, dal 1863, si impegna a proteggere la vita e la dignità delle persone in 191 Paesi. Significa crescere, mettersi alla prova, riscoprire il valore dell’altruismo in un mondo che troppo spesso sembra dimenticarlo.

Non servono superpoteri. Servono persone comuni, con un cuore pronto a battere al ritmo della solidarietà.