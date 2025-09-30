Dal 2 ottobre apre un ambulatorio ad accesso diretto al Consultorio di Variney

Dal 2 ottobre 2025, gli assistiti della zona dell’Unité Grand Combin potranno contare su un ambulatorio ad accesso diretto presso il Consultorio di Variney. La misura è stata adottata dall’Azienda USL della Valle d’Aosta per rispondere all’assenza imprevista e temporanea di un medico di famiglia e garantire la continuità assistenziale.

In dettaglio:

Gli assistiti della Dott.ssa Palmeri continueranno a ricevere assistenza grazie al supporto del Dott. Tukeu, che opererà nello stesso ambulatorio e sostituirà il medico durante la sua assenza.

Per gli assistiti della Dott.ssa Ngamkan, sarà attivo un ambulatorio ad accesso diretto al Consultorio di Variney, gestito dai medici dell’Unità di Continuità Assistenziale (UCA), disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:30 alle 10:30.

Contestualmente, è stato rafforzato l’ambulatorio ad accesso diretto della Casa della Comunità di Aosta, aperto dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00) e il sabato dalle 8:00 alle 12:00 (ultimo ingresso ore 11:00), per ampliare l’offerta e agevolare l’accesso ai cittadini.

L’Azienda USL ringrazia i cittadini per la collaborazione e ricorda che queste misure sono temporanee e finalizzate a garantire continuità e qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio, in attesa del rientro del medico di famiglia o della sostituzione necessaria.