Master en management des petites et moyennes entreprises : une première promotion couronnée de succès

La journée du samedi 27 septembre 2025 a marqué la conclusion de la première édition du Master en Management des Petites et Moyennes Entreprises, un master de premier niveau proposé par le Département des Sciences Économiques et Politiques de l’Université de la Vallée d’Aoste pour l’année académique 2024/2025.

Dix-sept étudiants ont terminé ce parcours conçu pour fournir des compétences managériales avancées, offrant des outils concrets pour relever les défis contemporains de l’organisation du travail, de la transition numérique et du développement durable sous ses dimensions environnementale, sociale et de gouvernance.

Les activités pédagogiques, menées d’octobre 2024 à juillet 2025 sur le campus universitaire, ont totalisé 280 heures de formation. À celles-ci se sont ajoutées la participation à des événements scientifiques et de vulgarisation, dont l’atelier “New Frontiers in Big Data and Artificial Intelligence”, organisé par l’Université valdôtaine, ainsi que la réalisation et la présentation d’un project work final.

« Je suis profondément fière des brillants résultats obtenus. Les étudiants, issus de parcours académiques et professionnels variés, ont su mettre en pratique les compétences acquises en collaborant avec engagement et enthousiasme tout au long de l’année. La qualité et la vivacité des discussions lors de la présentation des project works en sont la preuve », souligne la Professeure Consuelo Rubina Nava, directrice du Master.

Lors de la journée finale, les étudiants ont présenté quatre projets innovants portant sur le renouvellement des entreprises, du territoire et des technologies :

Accès au crédit et durabilité dans le contexte géopolitique actuel : le cas des entreprises de construction Cometto et Tercinod

Verticaliser pour mieux concurrencer : la stratégie d’extension de chaîne de The Spiritual Machine

Stratégies de développement dans les zones fragiles de la Vallée d’Aoste : un projet durable d’implantation et de valorisation territoriale

Création d’un ChatBot pour faciliter la consultation des sites institutionnels des communes italiennes

Ce Master de premier niveau s’inscrit dans le cadre du Spoke 4 “Montagne digitale et durable” du projet PNRR NODES (Nord Ouest Digital et Durable), financé par l’Union européenne – NextGenerationEU, Mission 4 Éducation.