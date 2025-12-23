Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico in VDA

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie informa che da lunedì 12 gennaio 2026 si aprono le iscrizioni on line per gli alunni che frequenteranno, nell’anno scolastico 2026/2027, la prima classe di tutte le scuole valdostane (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il servizio sarà attivo dalle ore 10.00 del 12 gennaio alle ore 17.00 del 5 febbraio 2026 sul portale web della regione www.regione.vda.it

Si ricorda l’importanza di partecipare agli eventi di orientamento come le Porte aperte e gli stand organizzati dalle singole scuole in quanto offrono un'esperienza diretta e concreta agli alunni e alle famiglie di immergersi nell'ambiente scolastico, valutare le offerte formative, porre domande e comprendere meglio le proprie attitudini e interessi per una scelta consapevole e informata del percorso futuro.

Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di orientamento, espresso dalla scuola secondaria di primo grado, non è vincolante ai fini dell’iscrizione, ma rappresenta uno strumento fondamentale di supporto alla scelta del percorso di studi, nell’ottica di favorire il successo formativo.