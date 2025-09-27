Ad Aosta 897 in pigiama sotto la pioggia: la solidarietà corre e batte il freddo per i bambini oncologici

La pioggia battente, le nuvole basse e l’aria pungente non hanno fermato la marea colorata di pigiami che, venerdì sera, ha attraversato il cuore di Aosta. Sono stati 897 i partecipanti alla Pigiama Run LILT 2025, nuovo record per la manifestazione solidale organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione Valle d’Aosta. E, soprattutto, sono stati 13.416 gli euro raccolti per sostenere il progetto “LILT con Giulia è Amore”, dedicato ai minori oncologici valdostani e alle loro famiglie.

La Pigiama Run non è una corsa qualunque. È un rito collettivo di vicinanza, un invito a scendere in strada con indosso il simbolo più intimo e quotidiano – il pigiama – per dire a chi combatte la malattia che non è solo. Aosta, per il secondo anno consecutivo, ha risposto con calore: lo scorso anno furono 836 i partecipanti, quest’anno quasi 900.

L’apertura è stata affidata ai tamburi travolgenti dell’associazione Tamtando, che hanno trasformato l’acqua caduta dal cielo in ritmo condiviso. Poi le voci del coro Aliali hanno accompagnato i passi dei partecipanti, regalando armonia a una serata che ha unito solidarietà e bellezza. E quando la camminata ha preso vita tra le vie del centro storico, la pioggia sembrava meno pesante: famiglie intere, bambini festosi, giovani e anziani hanno dato vita a un fiume sorridente che non conosce barriere.

Al centro con alcuni protagonisti Salvatore Luberto

Il momento più dolce è arrivato con la mega crostata preparata dai pasticceri locali, coordinati dal veterano Luciano Piga: un gesto di generosità che, ormai tradizione, sa di comunità e di festa.

In tanti, venerdì, hanno messo da parte ruoli e bandiere. Non sono mancati i candidati alle elezioni amministrative del 28 settembre, che hanno scelto di partecipare in pigiama, accanto ai cittadini, sospendendo per una sera il linguaggio dei programmi e dei comizi per abbracciare quello della solidarietà. Un segnale non scontato, che ha reso l’evento ancor più trasversale.

“Questa Pigiama Run è stata un inno alla resilienza e alla generosità. Vedere quasi novecento persone sfidare il maltempo per camminare insieme, sorridere, donare… è la prova che Aosta ha un cuore grande. A nome di LILT, grazie a ciascuno di voi: siete la nostra forza” – ha dichiarato emozionato Salvatore Luberto, presidente di LILT Valle d’Aosta, nel ringraziare partecipanti e volontari.

Dietro la corsa, c’è una visione più grande. LILT da anni lavora per promuovere la prevenzione oncologica, sostenere chi affronta la malattia e accompagnare i più fragili, con progetti che hanno radici nella solidarietà e nello spirito comunitario. “LILT con Giulia è Amore” non è solo un titolo, ma una promessa concreta: garantire sostegno psicologico, aiuti economici, momenti di respiro a famiglie che portano ogni giorno il peso di una sfida enorme.

La serata di venerdì ha dimostrato che anche una piccola città alpina può scrivere grandi pagine di solidarietà, quando decide di camminare unita. La Pigiama Run 2025 è stata un mosaico di sorrisi bagnati dalla pioggia, di passi scanditi dall’allegria dei bambini, di mani che si stringono per dire che la malattia non isola, ma può diventare occasione di comunità.

E allora sì, i numeri contano: 897 partecipanti, 13.416 euro raccolti. Ma contano ancora di più i volti, i gesti, gli abbracci. Contano le persone che hanno dimostrato, una volta di più, che la Valle d’Aosta non ha paura di mettersi in gioco per chi ha bisogno.

I mitici pasticcieri della solidarietà

E mentre i riflettori si spengono sulla serata, resta il segno di un impegno che continuerà, giorno dopo giorno, grazie a chi ha scelto di esserci.

Merci, Aoste. Toujours dans le cœur.