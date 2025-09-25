Un sostegno alla digitalizzazione delle imprese

La Valle d’Aosta punta con decisione sulla digitalizzazione del proprio tessuto produttivo. È stato infatti pubblicato il Bando Voucher Digit VdA, strumento pensato per accompagnare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) verso l’adozione di servizi e soluzioni tecnologiche innovative. L’iniziativa, promossa dalla Chambre Valdôtaine in convenzione con la Regione autonoma Valle d’Aosta – Struttura Sistemi Informativi, è finanziata con fondi europei nell’ambito del Programma FESR 2021-2027.

Il bando prevede un budget complessivo di 813 mila euro e consente alle imprese di accedere a voucher fino a 15 mila euro, a fronte di un investimento minimo di 5 mila. L’agevolazione coprirà fino al 70% delle spese ammissibili, rendendo più accessibile l’innovazione anche alle realtà di dimensioni ridotte.

L’obiettivo è duplice: da un lato incentivare la diffusione delle competenze digitali in linea con i programmi Transizione 4.0 e 5.0, dall’altro favorire la collaborazione tra aziende e soggetti qualificati nella realizzazione di progetti orientati a nuovi modelli di business digitali e sostenibili, anche sotto il profilo del risparmio energetico.

Per accompagnare le imprese, è stato organizzato un webinar informativo in programma il 2 ottobre alle 10.30, con partecipazione gratuita previa iscrizione online (link diretto). Durante l’incontro verranno illustrati i contenuti del bando, le modalità di partecipazione e sarà dato spazio alle domande degli operatori interessati.

La procedura di presentazione delle domande sarà esclusivamente telematica, tramite la piattaforma ReStart (https://restart.infocamere.it/):

Fase 1 – Predisposizione: dal 3 novembre (ore 10.00) al 20 novembre 2025 (ore 16.00). In questo periodo le imprese potranno compilare la domanda e caricare la documentazione richiesta. La data di predisposizione non influisce sulla graduatoria.

Fase 2 – Presentazione formale: dal 24 novembre (ore 10.00) al 5 dicembre 2025 (ore 16.00). In questa fase le imprese dovranno validare la domanda con i codici univoci ottenuti nella fase precedente. La graduatoria sarà stilata in base all’ordine cronologico di presentazione.

La Valle d’Aosta conferma così la propria volontà di affiancare le aziende nel percorso di trasformazione digitale. Il bando si inserisce nelle politiche di ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività previste dal Programma FESR, con l’intento di tradurre in pratica il principio europeo secondo cui imprese, cittadini e istituzioni devono poter cogliere pienamente i vantaggi della transizione tecnologica.

Tutte le informazioni dettagliate e il testo integrale del bando sono disponibili sul sito della Chambre Valdôtaine: Voucher Digit VdA.