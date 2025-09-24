Prenderà il via lunedì 6 ottobre L’immagine allo specchio, rassegna tematica sul restauro cinematografico ideata da Framedivision e inserita all’interno del calendario di eventi di Aostæ2025, organizzato dall’Assessorato regionale dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e dall’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche giovanili del Comune di Aosta.

Gli appuntamenti offriranno la possibilità di vedere sei grandi classici restaurati, preceduti da introduzioni e approfondimenti realizzati in collaborazione con il laboratorio di restauro cinematografico L'Immagine Ritrovata, punto di riferimento a livello internazionale nel restauro del patrimonio cinematografico mondiale.

Il programma è articolato su tre giorni, lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, con due proiezioni a serata alle ore 18.30 e alle ore 21.00, sempre al Teatro Splendor di Aosta.

Nel dettaglio, lunedì verranno proiettati La febbre dell’oro e L’angelo azzurro, martedì La notte e The elephant man e mercoledì Dancer in the dark e In the mood for love.

A chiudere la rassegna, dopo la proiezione dell’ultima pellicola, Le parole ritrovate con Alexine Dayné e Andrea Damarco, che proporranno dialoghi e monologhi scelti dai film selezionati, nel tentativo di cogliere l’anima di ciascun lungometraggio.

Il restauro cinematografico nasce circa sessant'anni fa ed è un lavoro di conservazione, recupero e manutenzione che permette ai grandi capolavori del cinema di tornare all'antico splendore. Negli anni duemila, questa realtà si sviluppa in maniera preponderante. In numerose sale cinematografiche si programmano vecchi film e molti festival dedicando intere sezioni al cinema del passato. In questa direzione va anche la mini rassegna Aosta.