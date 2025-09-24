 / Aosta Capitale

Aosta Capitale | 24 settembre 2025, 19:45

L’immagine allo specchio, rassegna tematica sul restauro cinematografico

Al Teatro Splendor di Aosta, tre serate dedicate ai grandi capolavori del cinema restaurato

L’immagine allo specchio, rassegna tematica sul restauro cinematografico

Prenderà il via lunedì 6 ottobre L’immagine allo specchio, rassegna tematica sul restauro cinematografico ideata da Framedivision e inserita all’interno del calendario di eventi di Aostæ2025, organizzato dall’Assessorato regionale dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e dall’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche giovanili del Comune di Aosta. 

Gli appuntamenti offriranno la possibilità di vedere sei grandi classici restaurati, preceduti da introduzioni e approfondimenti realizzati in collaborazione con il laboratorio di restauro cinematografico L'Immagine Ritrovata, punto di riferimento a livello internazionale nel restauro del patrimonio cinematografico mondiale.

Il programma è articolato su tre giorni, lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, con due proiezioni a serata alle ore 18.30 e alle ore 21.00, sempre al Teatro Splendor di Aosta. 

Nel dettaglio, lunedì verranno proiettati La febbre dell’oro e L’angelo azzurro, martedì La notte e The elephant man e mercoledì Dancer in the dark e In the mood for love

A chiudere la rassegna, dopo la proiezione dell’ultima pellicola, Le parole ritrovate con Alexine Dayné e Andrea Damarco, che proporranno dialoghi e monologhi scelti dai film selezionati, nel tentativo di cogliere l’anima di ciascun lungometraggio.

Il restauro cinematografico nasce circa sessant'anni fa ed è un lavoro di conservazione, recupero e manutenzione che permette ai grandi capolavori del cinema di tornare all'antico splendore. Negli anni duemila, questa realtà si sviluppa in maniera preponderante. In numerose sale cinematografiche si programmano vecchi film e molti festival dedicando intere sezioni al cinema del passato. In questa direzione va anche la mini rassegna Aosta. 

Files:
 PIEGHEVOLE Immagine allo specchio (4.6 MB)

red

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore