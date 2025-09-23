Il Circolo Valdostano della Stampa accende i riflettori sull’università

Un appuntamento che unisce convivialità e riflessione culturale. Il Circolo Valdostano della Stampa invita gli organi di informazione, i soci e i cittadini all’incontro che si terrà martedì 14 ottobre alle ore 20.00 presso il ristorante Intrecci di via Binel, ad Aosta, sul tema: “L’Università valdostana: facciamo il punto”.

Ospite d’onore sarà la magnifica rettrice professoressa Manuela Ceretta, alla guida dell’Università della Valle d’Aosta dal novembre 2023. Filosofa di formazione, docente ordinaria di Storia del pensiero politico all’Università di Torino, vanta un curriculum che intreccia ricerca scientifica, impegno accademico e attenzione al sociale, con iniziative a favore dei diritti culturali dei detenuti nelle case circondariali.

«Accogliere la rettrice Ceretta – sottolinea la presidente Mariagrazia Vacchina – significa offrire alla comunità valdostana un’occasione di dialogo con una personalità che coniuga autorevolezza scientifica e sensibilità umana. È un momento che arricchisce la qualità della nostra vita comunitaria e sostiene il ruolo dell’informazione come veicolo di cultura».

Il Circolo, con questa iniziativa, riafferma la propria missione di luogo di confronto e apertura, in cui il mondo dell’informazione si mette al servizio della crescita culturale collettiva.

La partecipazione all’incontro conviviale è aperta anche ai cittadini interessati. Per prenotazioni è possibile contattare direttamente la presidente Mariagrazia Vacchina al numero 335 7070016.