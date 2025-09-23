Lo sport è per tutti: intervista a Ornella Fosson, delegata FISDIR Valle d’Aosta

Per il quadriennio olimpico 2025–2028 la FISDIR – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali – ha rinnovato i propri organi, eleggendo Francesco Ambrosio come presidente nazionale e nominando Ornella Fosson delegata per la Valle d’Aosta. In questa intervista Fosson illustra con passione e concretezza il percorso della federazione, dalle attività già consolidate sul territorio agli obiettivi per ampliare la partecipazione, con un unico filo conduttore: lo sport come occasione di crescita, socialità e inclusione per tutti. Delegata Fosson, partiamo dalle basi: che cos’è la FISDIR?

“La FISDIR – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali – è la federazione sportiva paralimpica cui il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.”

In quali discipline siete attivi?

“Siamo presenti in forma didattica, promozionale e agonistica in molte discipline: atletica leggera, calcio, canottaggio, ciclismo, equitazione, ginnastica, judo, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci alpino, sci nordico, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, tuffi, bocce, golf, karate, taekwondo e vela.”

Novità di governance per il quadriennio?

“Come ogni federazione italiana, abbiamo rinnovato i nostri organi per il quadriennio olimpico 2025–2028: è stato eletto presidente nazionale il sig. Francesco Ambrosio e, per la Valle d’Aosta, sono stata nominata delegata regionale.”

Qual è oggi la mappa FISDIR in Valle d’Aosta?

“Sul territorio valdostano le associazioni iscritte sono:

• AVRES Onlus di Nus (equitazione e sci nordico)

• ASD Club de Ski Valtournenche di Valtournenche (sci alpino)

• École du Sport & Bien-Être SSD a r.l. di Aosta (nuoto).”

E sul fronte tecnici e atleti?

“Abbiamo numerosi tecnici valdostani abilitati sia nell’equitazione sia nello sci nordico, nonché allenatori nazionali di sci nordico nelle persone dei sigg. Jean Paul Chadel e Alberto Stella. Quest’ultimo è anche coordinatore regionale dell’attività formativa. Inoltre, contiamo un’atleta di interesse nazionale: Alex Grivon.”

Qual è lo stato dell’attività agonistica e promozionale?

“La delegazione valdostana è da parecchi anni presente – con gli iscritti delle società affiliate – ai campionati italiani assoluti e alle competizioni regionali e interregionali, con ottimi risultati sia nel settore agonistico sia in quello promozionale. Sul piano organizzativo siamo pronti, ma le difficoltà sono molte, impegnative e costose.”

C’è un evento recente che desidera sottolineare?

“Sì, il recente Campionato Nazionale d’Equitazione svoltosi a Torgnon. Ha suscitato grande interesse sia tecnico – per numero di partecipanti e per la capacità degli atleti e dei loro cavalli – sia emotivo. Ci tengo particolarmente perché rappresenta la mia prima esperienza come delegata.

Desidero ringraziare l’organizzazione (AVRES Onlus, Comune di Torgnon, sponsor, volontari e albergatori) e la calorosa partecipazione della popolazione locale, estendendo a tutti i ringraziamenti e i complimenti provenienti da ogni parte d’Italia.”

E adesso? Su cosa state lavorando?

“Non intendiamo adagiarsi sugli allori: siamo al lavoro – tecnici e associazioni – per attivare al meglio le attività sportive invernali, senza dimenticare la promozione di ogni disciplina, anche se non prevista a livello nazionale ma presente sul territorio.”

Come possono contattarvi società, professionisti e famiglie?

“Sono a disposizione delle società sportive, dei professionisti dello sport e dei praticanti individuali. Invito a contattarmi via e-mail a valledaosta@fisdir.it per informazioni su affiliazioni e tesseramenti, per progetti comuni di inclusione delle persone con disabilità nella pratica sportiva, e per programmi in corso (allenamenti e gare). Sono interessata anche a valutare suggerimenti e consigli dei professionisti dei settori sportivi operanti in Valle e a confrontarmi con loro, tenendo conto della particolare gestione federale.”