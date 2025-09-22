Modifiche temporanee alla circolazione in via Croce di Città

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione di uno stabile in via Croce di Città con l’utilizzo di una piattaforma aerea, tramite un’ordinanza è stata istituita la chiusura al traffico della strada, nel tratto compreso tra piazza Roncas e l’incrocio con via de Sales, lunedì 29 settembre dalle ore 8 alle ore 18.
L’accesso e l’uscita della piattaforma autocarrata utilizzata per l’intervento avverranno da piazza Roncas, con transito controllato e gestito da movieri.
Inoltre, nel corso dei lavori dovranno essere garantiti gli accessi alle attività commerciali, agli esercizi pubblici e agli edifici residenziali, e dovranno essere adottate le opportune misure di sicurezza a salvaguardia del transito pedonale nella zona interessata dall’intervento.