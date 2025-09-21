Piccolo San Bernardo: da lunedi’ 22 settembre colle chiuso in Francia per lavori

Il gestore stradale francese ha comunicato che a partire dalle ore 7:30 di lunedì 22 settembre il Colle del Piccolo San Bernardo sarà chiuso in Francia per consentire l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione. La durata degli interventi è stimata in circa due mesi.

Lungo il versante italiano la statale 26 “della Valle d’Aosta”, gestita da Anas, resterà regolarmente percorribile sino al confine di Stato fino alla chiusura per la stagione invernale prevista - come di consueto - nella prima decade di novembre o comunque fino a quando le condizioni di transitabilità e di innevamento non consentiranno il mantenimento in esercizio della statale fino al colle del Piccolo San Bernardo.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.