Serata di presentazione della lista comunale e regionale di La Renaissance Valdôtaine

La Renaissance Valdôtaine organizza un evento aperto a tutti i cittadini della Valle d’Aosta martedì 23 settembre presso il Cinéma Théâtre de la Ville alle ore 20.45.

Alla serata partecipano il candidato Sindaco Giovanni Girardini, la candidata Vicesindaca Sonia Furci e la squadra di lavoro di La Renaissance Valdôtaine: Roberta Carla Balbis Segretaria (segretaria del movimento), Cristina Dattola, Eleonora Baccini (Consigliere comunali Aosta), Orianna Cremonese (Segretaria amministrativa), Arianna Viglino (Responsabile comunicazione), Rossana Scapoli (Consigliera), Elso Gerardin (Consigliere), Aldo Vittaz (Consigliere), Jenny Cagniney (Consigliera) e Roberto Mestieri (Presidente gruppo giovani).

Insieme a loro tutti gli altri candidati alla lista comunale: Barbara Anello, Adriana Bassino, Maria Sole Bionaz, Cristiana Brunatto, Chiara Canonica, Lorenzo Cintori, Cristina Cominolo, Francesco Conforto, Edy Cordeddu, Giorgio Ugo Carlo Cuaz,Mirko Fresia Paparazzo, Jonathan Furini, Moreno Golia, Cristina Ierace, Aleks Lleshi, Fabio Mauro, Antonio Oliverio, Davide Papalia, Luigi Policante, Giuseppe Raso, Alessandro Tillier e Rosalia Ventrini.

E quelli candidati alla lista regionale: Barmasse Céline, Bionaz Laura, De Rosso Walter, Florio Francesca, Michieletto Martine, Milleret Philippe, Spalla Uberto e Henry Truchet.

La serata è organizzata per presentare la lista dei candidati al Comune di Aosta e la lista dei candidati alla Regione Valle d’Aosta a tutte le persone che non conoscono il movimento. La Renaissance Valdôtaine – prima Rinascimento Valle d’Aosta – attiva sul territorio valdostano dal 2020 nasce come movimento civico dalla spinta verso un imprescindibile, irrimandabile e necessario processo di cambiamento. Un gruppo di persone, stanche e sfiduciate dal sistema politico valdostano, decidono di unirsi per seguire un progetto volto a una rinascita della città di Aosta e della regione Valle d'Aosta.

Giovanni Girardini, Presidente di La Renaissance Valdôtaine afferma: “Vi aspettiamo numerosi per farvi conoscere i nostri candidati al Comune di Aosta e alla Regione Valle d’Aosta. Stiamo lavorando bene e duramente sia in città che fuori, per farci conoscere e diffondere le nostre idee e progetti. Vogliamo una città e una regione diversa rispetto a tutto quello che abbiamo già conosciuto. Durante la serata ci sarà anche una sorpresa per tutti i presenti. Arrivate puntuali, per avere il vostro posto a sedere. Vi aspettiamo tutti!”.