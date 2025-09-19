Incursioni notturne: scatta la caccia ai ladri

Nell’ultimo periodo si è registrato un incremento dei reati predatori, con particolare riferimento ai furti in abitazione.

Al fine di arginare il fenomeno è stato intensificato il controllo del territorio in modo sinergico da parte di equipaggi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, impegnati continuamente in orario diurno e notturno.

È fondamentale, per prevenire e reprimere al meglio queste insidiose forme di reati predatori, che l’attività sinergica delle forze di Polizia sia implementata dalla collaborazione della cittadinanza, alla quale si richiede di comunicare ogni informazione, segnalare possibili persone o targhe sospette, contattando senza esitazioni il numero unico di emergenza: 112 NUE

E’ del tutto evidente la necessità che la cittadinanza RICHIEDA SEMPRE l’intervento delle forze di Polizia, preparate a fronteggiare qualsiasi situazione, astenendosi dall’intraprendere qualsiasi iniziativa estemporanea, che potrebbe intralciare lo sviluppo dell’attività investigativa.

Consigli utili

· Sensibilizzare i vicini affinché ci sia reciproca attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo o nell’appartamento.

· Non tenere in casa grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore;

· Ricordati che luce e rumore tengono lontano i malviventi: se sei solo tieni accesa la luce in due o più stanze per simulare la presenza di più persone