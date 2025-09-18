In pigiama per i bambini: Aosta corre il 26 settembre con LILT e il cuore batte più forte

La Pigiama Run 2025, organizzata da LILT Valle d’Aosta, torna più forte che mai: un evento che unisce leggerezza e impegno, sorrisi e lacrime, musica e fatica. Indossare il pigiama per correre non è una stravaganza: è un messaggio potente, simbolo della quotidianità spezzata che i piccoli pazienti oncologici affrontano nei reparti ospedalieri.

Dalle 17 il Parco Puchoz accoglierà i partecipanti con giochi, musica e sorprese in una vera festa popolare che vedrà insieme famiglie, bambini, sportivi, associazioni e semplici cittadini. Alle 19 scatterà la corsa, in contemporanea con decine di città italiane: sarà un’onda nazionale di pigiami colorati, passi, energia e soprattutto solidarietà. Ad Aosta due i percorsi tra cui scegliere, 2,6 e 3,2 chilometri, un giro tra le vie cittadine che parte e arriva sempre al Puchoz. Non servono preparazione atletica o cronometri, ma solo la voglia di esserci, perché qui l’unica vittoria che conta è il sorriso di un bambino.

Il progetto sostenuto dalla LILT, “LILT con Giulia è Amore”, ha un nome che già di per sé racconta tutto: amore che diventa sostegno concreto. Le famiglie valdostane con bambini e ragazzi in cura presso i grandi ospedali pediatrici italiani, come il Regina Margherita di Torino o il Gaslini di Genova, non vengono lasciate sole. La raccolta fondi della Pigiama Run serve proprio a garantire loro un aiuto continuativo, fatto di vicinanza, supporto e piccoli grandi gesti che alleggeriscono il peso della malattia.

Per i partecipanti ci sarà un pacco gara con pettorale e omaggi degli sponsor, da ritirare in anticipo presso la sede LILT di via Xavier de Maistre o al Plus di via Garibaldi. Ma il vero regalo sarà un’esperienza collettiva che resterà impressa nella memoria di chi correrà o camminerà, e soprattutto nella vita delle famiglie che ne beneficeranno. Già oggi, a una settimana dall’evento, sono stati raccolti oltre 5.700 euro grazie a quasi 400 iscritti. Un segnale chiaro: Aosta c’è, e sa fare squadra.

Settembre, nel mondo, è il mese del Gold Ribbon, il nastro d’oro che rappresenta la lotta contro i tumori pediatrici. Aosta lo vivrà con leggerezza e profondità insieme, con un pigiama che diventa bandiera e con un passo che diventa speranza. Perché correre in pigiama, in fondo, è una cosa da bambini. Ed è proprio ai bambini che questa corsa vuole restituire un pezzo di futuro.

Il 26 settembre non si corre soltanto. Si sceglie di stare dalla parte giusta. Si sceglie di essere comunità. Si sceglie di amare.

