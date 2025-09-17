“Dialoghi di pace”: testimonianze a confronto tra Palestina e Israele

Le Acli della Valle d’Aosta con Ipsia in collaborazione con il gruppo Voci di Pace, l’Azione Cattolica della Diocesi di Aosta e l’Agesci, propongono un incontro informativo e di riflessione sul tema della pace in Medio Oriente.

Martedì 23 settembre alle ore 18, presso la Sala Expo del PLUS ad Aosta, si terrà l’incontro “Palestina – Gaza – Israele: testimonianze a confronto”, nell’ambito del percorso Dialoghi di pace.

Protagoniste della serata saranno Aisha Kateeb, palestinese, e Irit Hakim, israeliana, entrambe appartenenti all’associazione pacifista Combatants for Peace, che porteranno la loro esperienza diretta di dialogo, convivenza e impegno comune per la pace.

La moderazione sarà affidata a Mauro Montalbetti (Ipsia Acli Valle d’Aosta) e a Daniela Bezzi, giornalista dell’agenzia internazionale Pressenza. Durante la serata verranno proiettati anche alcuni video di aggiornamento sulla situazione in Medio Oriente, per offrire al pubblico una chiave di lettura più ampia e attuale del conflitto.

L’iniziativa rientra nel progetto “IntegrAzioni. Azioni integrate a favore delle persone e delle comunità”, annualità 2023, finanziato dal Fondo per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

“Combatants for Peace”

Combatants for Peace è un movimento di base formato da israeliani e palestinesi che credono nella nonviolenza non solo come tattica, ma come stile di vita. Nata nel 2006 dall’incontro tra ex combattenti dei due schieramenti, l’associazione promuove la “co-resistenza” (co-resistance) all’occupazione e a ogni forma di oppressione, con azioni nonviolente, educazione civica, manifestazioni congiunte e cerimonie di memoria.

La sua missione è costruire una pace duratura fondata su giustizia ed uguaglianza, riconoscendo la dignità di ciascuna persona, superando narrazioni di divisione, trasformando il conflitto non solo sul piano politico, ma anche personale.