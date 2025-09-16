Evolution Horizon Award: Milano si prepara alla kermesse che valorizza l’organizzazione e cultura d’impresa

Manca esattamente un mese al termine della chiusura delle iscrizioni alla seconda edizione dell’Evolution Horizon Award - il grande evento meneghino di MoreNews, il più grande gruppo di editoria web del nord – ovest, con più di venti testate al suo attivo e oltre venti milioni al giorno di lettori tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia- ed è record di iscrizioni, con i riflettori mediatici già puntati sul 3 novembre, data in cui avrà luogo la serata di gala che assegnerà i riconoscimenti alle aziende che si saranno segnalate per Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza e con le migliori best practices, si saranno messe di nuovo in gioco per far parlare di sé e farsi conoscere massivamente, facendo cultura e promuovendo la diffusione di buone pratiche aziendali.

L’obiettivo del premio è quello di generare una spirale positiva basata su consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione e, in generale, su tutte le categorie aziendali, senza alcuna discriminazione: dall’ambiente alla tecnologia, dal benessere al food & wine, dalle costruzioni alla salute, dal design alla sicurezza, dalla moda al turismo, fino al campo dell’intelligenza artificiale, della robotica e della blockchain.

Teatro della kermesse, ancora una volta, sarà la suggestiva “immersive room 360” dell’Enterprise Hotel di corso Sempione, il design hotel dall’elevata vocazione all’innovazione e all’efficienza tecnologica, che nella capitale del business, dell’economia, del design e delle nuove tendenze, meglio rappresenta il carattere deciso e rivoluzionario della città. Una struttura, questa, che aggiunge sempre nuovi tasselli al suo percorso evolutivo, e per questo fa da cornice ideale dell’evento che per questa edizione accende i riflettori non solo su innovazione e sostenibilità, presupposti imprescindibili per le aziende che guardano al futuro, ma anche e soprattutto sul tema del design e della sicurezza tout court.

Come lo scorso anno, la manifestazione avrà due momenti distinti di celebrazione, nel corso della medesima giornata: dapprima, nel pomeriggio, una sezione convegnistica sulle quattro tematiche sopra descritte, dove protagonisti saranno autorevoli relatori ed istituzioni, e a seguire, la serata di gala, con assegnazione dei premi alle aziende vincitrici.

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda - spiega Enrico Anghilante, patron di MoreNews, organizzatore dell’evento - per questo motivo, per l’appuntamento del prossimo 3 novembre, ci siamo voluti focalizzare anche sul comparto fondamentale della sicurezza, per stimolare ancor di più le aziende ad adoperarsi a mettere in campo azioni sempre più concrete su questa tematica”.

“Oggi, la capacità di tenuta competitiva o persino di sopravvivenza nel mercato delle aziende,” afferma Chiara Osnago Gadda, event manager del premio “viene a dipendere in modo critico dal possesso di visione e competenze atipiche, incorporate negli imprenditori e nei manager e da loro trasmesse alle risorse umane sulla base di una filosofia aziendale premiante per le idee: concretezza e capacità di immaginare e osare nei progetti, equilibrio tra creatività e visione del mercato. Questo premio vuole proprio focalizzarsi su queste direttrici e presenterà per questa seconda edizione, un programma particolarmente ricco e variegato, dove le aziende avranno l’opportunità di rafforzare la propria brand reputation ma anche di far emergere e rafforzare le relative capacità concorrenziali, accendendo i riflettori sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a prodotto e processo, ma capace, soprattutto, di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda. Alla cena di gala, non mancheranno inoltre, come di consueto, ospiti importanti del mondo dello sport, dello star system e della televisione e dunque si preannuncia una kermesse molto interessante, avvincente e coinvolgente”.

“Come nella precedente edizione - conclude Massimo Della Torre, titolare del marchio Fundus Della Torre, imprenditore nel settore agroalimentare e co- fondatore dell’evento - una Giuria Scientifica avrà il compito di selezionare e premiare tra tutte le aziende le 18 finaliste, decretando il podio delle prime 3, ed è composta da un panel di “tecnici super partes”, imprenditori, manager, accademici, giornalisti, professionisti, che nel corso della propria carriera professionale, hanno avuto modo di conoscere, approcciare, ispirarsi ed applicare l’innovazione ed esprimeranno il proprio giudizio puntando i riflettori su leve ben precise quali ad esempio, la condivisione degli obiettivi e delle strategie aziendali, l’attenzione alle risorse umane e alla valorizzazione dei talenti, la tecnologia, la capacità di vision, il bilancio di sostenibilità e soprattutto, l’etica, sia aziendale, sia ambientale”.