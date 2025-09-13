Move & DonoDay 2025, una festa di sport e solidarietà

Una comunità cresce quando sa donare. È questo lo spirito che animerà Move & DonoDay 2025, la giornata che sabato 13 settembre trasformerà il Palazzetto dello Sport di Châtillon in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione. Dalle 14 alle 18 sportivi, volontari, famiglie e cittadini saranno protagonisti di un pomeriggio in cui il gesto semplice e profondo del dono diventa esperienza concreta e quotidiana.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Châtillon insieme all’Istituto Italiano Donazione, al Csv della Valle d’Aosta e ad Anci, con il coinvolgimento delle associazioni sportive e di volontariato del territorio, rientra nel programma nazionale di DonoDay2025. Un’occasione per ribadire che la solidarietà non è un concetto astratto, ma un allenamento che rafforza le comunità, unisce generazioni e moltiplica fiducia.

Move & DonoDay sarà anche un’occasione per scoprire il volto quotidiano del dono: quello delle associazioni che ogni giorno operano silenziosamente, quello degli sportivi che sanno mettere il gioco di squadra davanti al successo personale, quello dei volontari che regalano tempo e competenze senza chiedere nulla in cambio.

Il Palazzetto diventerà un grande laboratorio di energia positiva, dove il pubblico potrà incontrare le realtà del territorio, ascoltare testimonianze, cimentarsi in attività sportive e condividere momenti di festa. Perché il dono non è solo un gesto individuale, ma una pratica collettiva che trasforma le relazioni e rafforza il tessuto sociale.

E allora l’invito è semplice e sincero: partecipare. Venire a Châtillon, portare un sorriso, mettersi in gioco. Ognuno, con la propria presenza, può essere parte di un mosaico più grande. Move & DonoDay 2025 non sarà solo un evento, ma un abbraccio comunitario: il segno che la Valle d’Aosta sa donare, e sa farlo insieme.