Aosta: Modifiche temporanee alla circolazione

Per consentire l’esecuzione di lavori di scavo per l’estensione della rete del teleriscaldamento per conto della società Telcha, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione in via Grand Eyvia, a partire dall’intersezione di via Artanavaz (direzione Nord/Sud) fino al passaggio pedonale di via Grand Eyvia a nord dell’intersezione tra quest’ultimo e il tratto perpendicolare di via Artanavaz, in vigore dal 15 settembre al 17 ottobre, dalle ore 7 alle ore 18 (escluse le giornate di sabato e di domenica):

Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

Senso unico alternato regolamentato da movieri tra le ore 7 e le ore 9, tra le ore 12 e le ore 13.30 e tra le ore 16.30 e le ore 18 nei giorni operativi del cantiere, e da impianto semaforico nelle restanti ore;

Restringimento della sede stradale e limite massimo di velocità a 30 km/h.

Saranno garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili e alle eventuali attività commerciali presenti nell’area interessata.

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione dell’elettrodotto T 507 132 kV Signayes-Aosta per conto della società Terna Rete Italia, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche alla circolazione, in vigore martedì 16 settembre, dalle ore 9 alle ore 11, nella frazione Grand-Signayes, nel tratto della SS 27 adiacente alla centrale idroelettrica:

Chiusura temporanea al traffico del tratto della SS 27 adiacente alla centrale idroelettrica di Signayes, per il tempo strettamente necessario al posizionamento dei cavi (stimato in circa 15 minuti);

Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori, regolamentato con l’ausilio di movieri.