Sicurezza delle cure, la Valle d’Aosta illumina la Porta Praetoria per i più piccoli

Garantire cure sicure, accessibili e rispettose della persona fin dai primi momenti di vita: è questo l’obiettivo che la Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, in programma il 17 settembre, pone al centro della riflessione internazionale. Anche la Valle d’Aosta partecipa all’appuntamento, accogliendo l’invito della SC Governo clinico e Medicina preventiva dell’Azienda USL, guidata dalla Dottoressa Marina Tumiati, e con il sostegno degli Assessorati regionali alla Sanità e alla Cultura.

Dal 15 al 17 settembre la Porta Praetoria di Aosta, uno dei monumenti simbolo della città, verrà illuminata di arancione come segno di vicinanza ai cittadini e, quest’anno in particolare, ai bambini. Il tema scelto dall’Organizzazione mondiale della sanità è infatti “Patient safety from the start!”, con un’attenzione speciale alla popolazione pediatrica e alla necessità di sviluppare ricerca, consapevolezza e responsabilità nell’assistenza in età evolutiva.

L’Assessore alla Sanità, Carlo Marzi, sottolinea che “promuovere la sicurezza delle cure è un impegno che inizia alla nascita e accompagna ogni persona per l’intero arco della vita”. A confermare l’importanza del tema arriva anche un dato simbolico: le otto nascite registrate in un solo giorno all’Ospedale Beauregard, segnale di vitalità e di fiducia nel sistema sanitario regionale.

Illuminare la Porta Praetoria significa dunque illuminare la coscienza collettiva: un invito a considerare la sicurezza delle cure come una lanterna che deve guidare, sin dall’inizio del cammino, i passi delle nuove generazioni.