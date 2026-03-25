Sanità più vicina: ambulatori senza appuntamento nelle Case della Comunità

Sono operativi tutti gli Ambulatori ad accesso diretto presso le quattro Case della Comunità della regione (Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas).

I cittadini, al di fuori dell’orario in cui il proprio medico di famiglia può essere contattato o perché ne sono temporaneamente sprovvisti, possono recarsi in questi ambulatori senza appuntamento, per ricevere visite mediche e prescrizioni di farmaci.

La nuova organizzazione è garantita dai medici di famiglia, oggi parte del cosiddetto “ruolo unico”, che integra l’attività di medicina generale con quella della continuità assistenziale (ex “guardia medica”).

I medici, raggruppati in un nuovo sistema organizzativo, le Aggregazioni funzionali territoriali (AFT), assicurano una presenza settimanale nelle Case della Comunità, offrendo così maggiore accessibilità e continuità nella presa in carico dei pazienti.

Il servizio nelle Case della Comunità è aperto anche ai turisti per i quali la tariffa è di 25 euro per la visita ambulatoriale e di 10 euro per la prescrizione.

Le sedi e il calendario di apertura per MARZO:

Casa della Comunità di Morgex, viale del Convento 5

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle 20:00

il 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31;

Casa della Comunità di Aosta, via G. Rey 3

• Lunedì 16 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e dalle 17:00 alle ore 20:00

• Martedì 17 dalle ore 14:00 alle ore 20:00

• Mercoledì 18 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00

• Giovedì 19 dalle ore 08:00 alle ore 14:00

• Venerdì 20 dalle ore 14:00 alle ore 20:00

• Lunedì 23 dalle ore 08:00 alle ore 14:00

• Martedì 24 dalle ore 16:00 alle ore 20:00

• Mercoledì 25 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

• Venerdì 27 dalle ore 14:00 alle ore 20:00

• Martedì 31 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00

Casa della Comunità di Châtillon

presenza medica dalle 08:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì con attività di accesso diretto, dal 16 marzo fino al 30 marzo compreso;



Casa della Comunità di Donnas

presenza medica dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì con attività di accesso diretto, dal 16 marzo fino al 31 marzo compreso.