Collaborazione solidale tra Centri Agricoli Didattici e Caritas diocesana

Prosegue con successo la collaborazione tra i Centri Agricoli Didattici di Saint-Marcel e Châtillon e la Caritas Diocesana, con la donazione di frutta e ortaggi coltivati nei due centri a persone e famiglie in situazione di disagio.

Dall’inizio dell’anno sono stati distribuiti complessivamente 1.809 chili di prodotti freschi, tra zucchine, pomodori, cavolfiori e cavoli, cipolle, insalata, fagiolini, angurie, meloni e piccoli frutti. La frutta e gli ortaggi vengono consegnati gratuitamente alla Caritas, che li trasforma in pacchi solidali o piatti cucinati per chi si trova in difficoltà.

L’iniziativa non si limita alla semplice donazione: gli orti dei Centri Agricoli Dimostrativi rappresentano anche un importante strumento formativo e divulgativo, aperto a scolaresche e giovani, con progetti didattici e materiali informativi che sensibilizzano al mondo dell’agricoltura e a un consumo più consapevole dei prodotti locali.

Il progetto costituisce così un vero sistema virtuoso, capace di coniugare etica, educazione e valorizzazione della produzione agricola valdostana, promuovendo la cultura del territorio e la solidarietà a vantaggio della comunità.