 / ATTUALITÀ POLITICA

ATTUALITÀ POLITICA | 03 settembre 2025, 19:37

Valle d’Aosta Aperta lancia la campagna delle comunali incassando il sostegno di Possibile

Partecipata ad Aosta la serata inaugurale: dal palco proposte su casa, lavoro, inclusione sociale e ambiente, con l’appoggio di Pippo Civati e Francesca Druetti

Valle d’Aosta Aperta lancia la campagna delle comunali incassando il sostegno di Possibile

Con una sala gremita e un pubblico attento e coinvolto, è partita la campagna elettorale per il Comune di Aosta di Valle d’Aosta Aperta, la coalizione nata dall’unione di Area democratica Gauche autonomiste, Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d’Aosta, Uniti a Sinistra e Movimento 5 Stelle. La serata inaugurale, presentata da John Dejanaz, candidato valdostano alle scorse elezioni europee, ha segnato l’inizio di un percorso che mette al centro la partecipazione, l’ascolto e la costruzione condivisa di un progetto politico capace di restituire la città a chi la vive ogni giorno, con l’obiettivo dichiarato di offrire una prospettiva nuova e inclusiva.

La squadra di candidate e candidati si è presentata con entusiasmo e determinazione, pronta ad affrontare le sfide che attendono Aosta: inclusione sociale, dignità abitativa, riqualificazione degli spazi pubblici e nuove opportunità per le giovani generazioni. Non è mancato il richiamo a una politica vicina alla comunità e alle sue esigenze.

Molto apprezzato l’intervento di Diego Foti, che ha richiamato l’articolo 4 dello Statuto comunale come fondamento per «un’amministrazione capace di tutelare le fasce più deboli, affrontare con serietà l’emergenza abitativa, garantire scuole pubbliche accoglienti e manutenute, abbattere le barriere architettoniche, tutelare il lavoro introducendo un salario minimo comunale, rilanciare la mobilità sostenibile e restituire spazi di sport e aggregazione come il parco Puchoz». Foti ha concluso: «Immagino tutta un’altra Aosta», delineando una città inclusiva, vivibile ed equa.

La candidata Chiara Giordano ha portato una testimonianza personale di profondo legame con la città: «Voglio bene a questa città e il mio impegno nasce dal fatto che è la mia città: dove sono nata, cresciuta, dove ho studiato, dove vivo e dove ho scelto di costruire la vita delle mie figlie e la mia professione. Il nostro programma nasce proprio dalla voce di chi vive la città ogni giorno: cittadini e cittadine che chiedono soluzioni concrete, condivise e inclusive. Da tempo ho fatto mia una citazione di Pippo Civati: “Le cose si cambiano cambiandole.” Ecco perché mi sono impegnata in questa campagna: per cambiare le cose, insieme. Cambiamole».

Particolarmente significativa la presenza di Pippo Civati e Francesca Druetti, segretaria nazionale di Possibile, che hanno ufficializzato il sostegno del movimento alla lista. Civati ha dichiarato: «Ci fanno credere che la politica è una cosa brutta, ma invece può unire le persone, creare progetti, come qui, in Valle d’Aosta. Questo clima ci fa stare bene, ecco perché diciamo che siamo la sinistra felice».

je.sa.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore