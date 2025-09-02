Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali della Valsavarenche e della Valle del Lys

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:
- per consentire l’avanzamento delle fasi lavorative attualmente in corso finalizzate al risanamento del viadotto, è disposta l’istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 33,00 t., dal km. 0+000 al km. 0+250 (viadotto Champrotard) nel Comune di Villeneuve, a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 3 settembre 2025, alle ore 18.00 di mercoledì 15 ottobre 2025;
- per la costruzione di un impianto elettrico di bassa tensione, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 44 della Valle del Lys, nel Comune di Lillianes, tra il km 6+760 e il km 6+783, da lunedì 8 a venerdì 26 settembre 2025, 24 ore su 24 (MAP).