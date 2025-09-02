Nuota in Comune: la traversata che unisce Avigliana

Anche quest’anno, domenica 31 agosto 2025, si è svolta “Nuota in Comune”, la traversata gratuita del Lago Grande di Avigliana che ha coinvolto 110 partecipanti e numerosi spettatori. La diciassettesima edizione ha presentato alcune novità organizzative: partenza alle 10.30 dal Club Sport Nautici di via Monginevro 30 e arrivo al Centro Velico Aviglianese di corso Laghi 282, invertendo la traiettoria rispetto agli anni precedenti. Una scelta che ha permesso ai nuotatori di godere di una prospettiva diversa sullo specchio d’acqua e ai cittadini di raggiungere più facilmente i punti di partenza e arrivo, grazie anche alla pista circumlacuale che collega i parcheggi alle sponde.

Il percorso, lungo circa 800 metri, è stato affrontato da ciascuno con i propri ritmi, senza classifiche né cronometri. “Non è una gara ma un momento di incontro con il lago e con la comunità”, hanno sottolineato gli organizzatori. La filosofia resta quella di promuovere la balneazione in acque libere e valorizzare le opportunità offerte dalla “città medievale dal cuore verde”. L’iscrizione, gratuita ma obbligatoria, ha garantito il rispetto delle norme di sicurezza, così come l’uso delle boe personali, le barche d’appoggio predisposte dal Comune e il presidio delle squadre di assistenza. Importante anche la conferma della balneabilità da parte di Arpa Piemonte, che pochi giorni prima aveva certificato l’ottima qualità delle acque del Lago Grande.

Determinante la collaborazione tra realtà associative e istituzionali: il Circolo Velico Avigliana, il Club Sport Nautici, il Nucleo Sommozzatori della Protezione Civile, la Croce Rossa di Rivoli e Villar Dora e il Green Beach che ha offerto ospitalità. Un lavoro di squadra che ha permesso di garantire ordine, sicurezza e accoglienza. “È un esempio concreto di come sport e comunità possano camminare insieme”, ha commentato il sindaco Andrea Archinà, presente in acqua con i cittadini insieme al consigliere comunale Gianfranco Crosasso.

Il sindaco di Avigliana Andrea Archinà

La presentazione ufficiale dell’evento è stata aperta da Rossella Morra, assessore alle Politiche giovanili, Sport e Benessere, che ha ribadito l’importanza di “dare continuità a una manifestazione che valorizza il lago e il territorio, rafforzando l’identità di Avigliana come città dello sport e del benessere”. Al suo fianco, Stefania Guiffre, direttrice dell’area amministrativa, e Laura Frola dell’Ufficio Sport hanno sottolineato la dimensione educativa e turistica della manifestazione.

Tra i nuotatori, come ogni anno, non è mancato Arnaldo Reviglio, 72 anni, ex amministratore comunale e autentico “veterano” della traversata: dalla ripresa della balneabilità nel 2005 non ha mai saltato un’edizione. La sua presenza, sempre accolta con affetto, rappresenta un simbolo di tenacia e attaccamento alla comunità: “Arrivare ultimo non mi pesa, l’importante è esserci e dimostrare che con la volontà si supera ogni ostacolo”.

La mattinata si è conclusa con un ricco rinfresco offerto ai nuotatori nell’area esterna del Circolo Velico, momento conviviale che ha suggellato l’edizione 2025. Non solo una nuotata, ma un’esperienza collettiva capace di unire sport, natura e socialità, rilanciando Avigliana come destinazione di turismo sportivo e naturalistico e celebrando, ancora una volta, lo spirito di comunità che “Nuota in Comune” incarna da 17 anni.