Tragedia sul lavoro: perde la vita un valdostano ad Alassio

Un dramma che scuote la comunità valdostana e non solo. Cristian Herin., 42 anni, maestro di sci originario della Valle d’Aosta e residente ad Alassio (Savona), ha perso la vita mentre era impegnato nella sistemazione del tetto di un’abitazione insieme a un collega. Entrambi stavano eseguendo una lavorazione con la tecnica dell’edilizia acrobatica, quando, per cause ancora da chiarire, il 42enne è precipitato nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso, l’automedica del 118, gli uomini del Distretto di Finale dell’Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e i carabinieri. Purtroppo, per Cristian non c’è stato nulla da fare. Il collega che era con lui ha riportato solo lievi ferite.

La Cisl Liguria, con una nota firmata dai segretari generali Luca Maestripieri e Andrea Tafaria, esprime il proprio sgomento: “Un’altra vita spezzata sul lavoro, a pochi giorni dalla tragedia di Castel Vittorio. Il tempo delle parole è finito”. La nota prosegue sottolineando come sia inaccettabile limitarsi a riunioni e proclami: “Serve una vera terapia d’urto. La sicurezza deve diventare una priorità nazionale, un investimento e non un costo”.

I sindacalisti ribadiscono che nonostante i continui appelli, non si sta facendo abbastanza per prevenire simili tragedie. “Come Cisl e Filca siamo pronti ad andare fino in fondo in tutte le sedi opportune, anche giudiziarie”, concludono, lanciando un monito forte: la vita dei lavoratori non può più essere sacrificata sull’altare del profitto e della superficialità.

Cristian H., valdostano lontano da casa ma sempre legato alle proprie radici, lascia un vuoto incolmabile tra familiari, amici e colleghi. Una tragedia che deve servire da monito per tutti: la sicurezza sul lavoro non può più essere trascurata.