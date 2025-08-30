Posti disponibili per la scelta del medico di famiglia ad Antey-Saint-André e Valtournenche

L’Azienda USL della Valle d’Aosta ricorda ai cittadini che nei Comuni di Antey-Saint-André e Valtournenche (e nei Comuni limitrofi) sono ancora disponibili posti per la scelta del medico di famiglia, o medico di assistenza primaria (MAP).

Chi non ha ancora provveduto può effettuare la scelta tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) oppure recandosi direttamente agli sportelli “Scelta e Revoca” presenti nelle sedi territoriali dell’Azienda USL.

Si segnala inoltre che, a partire da lunedì 1° settembre, termineranno le attività degli ambulatori ad accesso diretto dei consultori di Antey-Saint-André e Valtournenche. Questi ambulatori erano stati attivati in via provvisoria proprio per garantire l’assistenza alle persone ancora prive di medico di famiglia.

Chi non ha ancora scelto il proprio medico di famiglia è quindi invitato a farlo quanto prima, per non restare senza assistenza sanitaria di base.