Aperto il bando per richiedere aiuti in apicoltura ai sensi del Regolamento UE n. 2021/2115 approvato con provvedimento dirigenziale n. 4719 del 26 agosto

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che è possibile presentare le domande per beneficiare degli aiuti per le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Agli aiuti possono accedere:

a) gli apicoltori: imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli o associati, anche per il tramite delle forme associate di cui alla lettera b);

b) le forme associate: le organizzazioni di produttori, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero;

c) gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell’apicoltura.

I beneficiari devono essere in possesso di partita IVA, aver costituito e validato il fascicolo aziendale presso un CAA (Centro Assistenza Agricolo), essere iscritti al registro delle imprese ed essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Sono esclusi dall’aiuto gli apicoltori registrati con attività “allevamento famigliare” nella BDN API (Banca Dati Nazionale Apicoltura), quelli in possesso di meno di 11 alveari e quelli che non hanno la partita IVA, con riferimento all’ultimo censimento valido registrato.

Nelle azioni attivate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, rientrano i corsi di aggiornamento e di formazione, i seminari e i convegni; la lotta a parassiti e malattie dell’alveare; il ripopolamento del patrimonio apistico; l’acquisto di attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo; l’acquisto di attrezzature e di sistemi di gestione per la produzione e il confezionamento del miele e degli altri prodotti dell’alveare; le attività di informazione e promozione; le campagne educative e di comunicazione; la realizzazione di materiali informativi, la progettazione e l’aggiornamento di siti internet; l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale ed internazionale.

L'Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali evidenzia come l'apicoltura in Valle d'Aosta sia un tassello importante della produzione agricola, parte integrante della gestione e cura del territorio e elemento fondamentale per la conservazione della biodiversità. Per questo motivo, l’Assessorato continua a sostenere il settore, cruciale non solo per la sua importanza ambientale, ma anche per la sua rilevanza economica, per quanto riguarda i prodotti a km O.

Il settore apistico locale è in crescita, sia per numero di operatori sia per la qualità del prodotto e i mieli valdostani rappresentano un'eccellenza regionale molto apprezzata.

Il bando e tutte le informazioni per la compilazione e la presentazione delle domande sono disponibili sul sito della Regione, nella sezione Agricoltura (al seguente link https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/apicoltura/regolamento_i.aspx ).

Si ricorda ai beneficiari che l’avvio degli investimenti per i quali viene richiesto il contributo deve inderogabilmente avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 23,59 di venerdì 5 dicembre 2025, mentre il termine per la rendicontazione delle spese è previsto per il 30 giugno 2026.

Per maggiori informazioni sul bando o per assistenza nella presentazione delle domande, si invitano le persone interessate a recarsi presso lo Sportello Unico dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, in località La Maladière 39, aperto dalle ore 9 alle 14 il martedì e il giovedì, previo appuntamento telefonico ai numeri : 0165/275357 o 0165/275256. Tutte le domande inviate on line sono acquisite e protocollate dal sistema SIAN.

Gli aiuti saranno erogati direttamente da AGEA a partire dal 15 ottobre 2026.