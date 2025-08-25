Cva ricerca personale da assumere

CVA S.p.A., la principale società energetica della Valle d’Aosta, ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di due impiegati da inserire all’interno della Direzione Generale, Area IT, Patrimonio e Servizi Generali, Funzione Servizi Generali. Si tratta di un’opportunità di lavoro in un settore strategico per la regione, che conferma la volontà dell’azienda di rafforzare il proprio organico in funzioni di supporto e gestione interna.

Per partecipare alla selezione è richiesto almeno un diploma di scuola secondaria superiore valido per l’iscrizione universitaria; qualunque titolo di laurea – triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento – sarà considerato assorbente rispetto al diploma.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 16.00 di venerdì 26 settembre 2025, accedendo alla sezione “lavora con noi” del sito aziendale e compilando la “domanda di partecipazione” disponibile al seguente link: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi. Sullo stesso portale è consultabile anche il bando integrale.

La ricerca di personale da parte di CVA, oltre a offrire concrete prospettive occupazionali, mostra un’attenzione al rafforzamento delle strutture interne, spesso meno visibili rispetto alla produzione e distribuzione di energia ma fondamentali per il buon funzionamento di una società che rappresenta una delle principali realtà industriali valdostane.