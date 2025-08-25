Rubinetti a secco, maxi stop ad Aosta Ovest

Disagi in arrivo per i residenti di Aosta Ovest: mercoledì 27 agosto 2025, dalle ore 8.30 alle 16.30, l’erogazione dell’acqua potabile sarà interrotta per consentire la sostituzione di una valvola di sezionamento e la riparazione di una perdita sull’acquedotto cittadino.

Le zone interessate sono numerose: via Gilles de Chevrères, regione Brenlo, regione Crou, via Montmayeur, regione Chabloz, via Parigi (dal civico 88 al 240), regione Montfleury, viale Piccolo San Bernardo (dal civico 1 al 26), via Volontari del Sangue (civici 6-8), regione Arionda, corso Saint Martin de Corléans (civici 265-269 e dal civico 290 al 298 numeri pari), regione La Rochere, regione Pallin, regione Bioula (civici 1-2-4-5-6-11-13), regione Cossan, rue du Coutumier (civico 21) e via delle Betulle (dal civico 43 al 212).

La società di gestione dell'acquedotto segnala che eventuali contrattempi potrebbero allungare lo stop o, in caso di maltempo, rinviare i lavori al primo giorno utile successivo.

Alla ripresa del servizio l’acqua potrebbe presentarsi torbida: si consiglia quindi di lasciar scorrere i rubinetti prima del primo utilizzo e di evitare l’uso di lavatrici o lavastoviglie fino a completa pulizia delle tubazioni.