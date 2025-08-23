Cervino The One, la funivia che non conosce stagioni

Inizia il 25 ottobre la stagione che segna un nuovo punto di partenza per Breuil-Cervinia e per tutta la Valtournenche, già proiettata verso l’avveniristico progetto di rifacimento della linea funiviaria tra il centro del paese e Plateau Rosa, presentato ieri sera ai piedi della Gran Becca davanti a un pubblico numeroso, attento e curioso.

Un’opera studiata e sognata da anni, destinata a cambiare il volto della località turistica, mantenendone intatta l’attrattività e riqualificando aree e strutture ormai superate. Non si tratta soltanto di una nuova funivia, ma di un vero “progetto nel progetto”, che ridisegna l’offerta turistica e modernizza due zone simboliche come Bardoney e Plan Maison.

Cervino The One è il nome scelto per un impianto di fondamentale importanza strategica: in poco più di un quarto d’ora collegherà Breuil-Cervinia a Plateau Rosa, la porta che conduce al Matterhorn Alpine Crossing e quindi al Piccolo Cervino, in territorio svizzero. Una denominazione che unisce semplicità e forza evocativa, mettendo al centro la montagna-simbolo conosciuta in tutto il mondo e l’unicità di un’opera senza paragoni.

Il nuovo impianto trasforma la salita in un’esperienza: più comoda, più veloce, più efficiente. Ogni minuto risparmiato in coda diventerà tempo guadagnato per vivere i 350 chilometri del Cervino Ski Paradise, uno dei comprensori più estesi al mondo, dove si scia senza interruzioni da Breuil-Cervinia a Zermatt passando per Valtournenche.

Con Cervino The One, la stagionalità sarà solo un ricordo. Dopo aver già eliminato la chiusura primaverile negli ultimi due anni, il comprensorio offrirà un’apertura continua, 365 giorni all’anno. La montagna diventa così accessibile senza sosta, anche nei periodi di minore affluenza, con una proposta turistica che non conosce più limiti di tempo.

Il progetto porta la firma dell’azienda Leitner di Vipiteno, leader mondiale nel settore, a capo di un raggruppamento d’imprese che ha immaginato un’opera ben oltre la semplice sostituzione di un impianto di risalita. Si tratta infatti di funivie 3S di ultima generazione, tecnologicamente avanzate e pensate per ridurre al minimo i tempi di percorrenza, garantendo la massima sicurezza e comfort.

I dati tecnici

Primo tronco – Breuil-Cervinia / Plan Maison

Lunghezza inclinata: 1.825 metri

Dislivello: 517 metri

Portata oraria: 3.000 persone

Tempo di percorrenza: 4’28’’

Secondo tronco – Plan Maison / Plateau Rosa

Lunghezza inclinata: 4.145 metri

Dislivello: 919 metri

Portata oraria: 3.000 persone

Tempo di percorrenza: 9’22’’

Investimento totale

circa 200 milioni di euro