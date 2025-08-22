GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il programma straordinario degli interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici e sulla viabilità regionale a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 29 e 30 giugno 2024.

È stata approvata la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione della pista forestale di collegamento tra le località La Quievaz e La Traversa, nel Comune di Lillianes. Si tratta di una strada forestale di collegamento nella parte alta del comprensorio, con risvolti sulla sicurezza ambientale oltre che per lo sviluppo turistico e sportivo legati alla vicina pista di fondo intercomunale.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il bando di concorso per l’individuazione degli idonei all’assegno di cura forfettario, come contributo alle spese sostenute per la remunerazione del personale qualificato che assiste lo studente universitario con disabilità gravissime durante le lezioni, per l’anno accademico 2025/2026.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato autorizzato l’INPS all’erogazione, in nome e per conto della Regione, del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, i cosiddetti “Bonus psicologici”, per le annualità 2024 e 2025.

È stata approvata l’istruttoria di co-progettazione, finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di un servizio di Housing temporaneo per le persone e i nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e marginalità sociale che necessitano di una collocazione abitativa, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione dei contributi straordinari a favore delle cooperative sociali per il triennio 2025-2027. Si tratta di un contributo straordinario una tantum alle cooperative sociali, in considerazione della valenza sociale delle attività svolte dalle stesse nel territorio regionale, in particolare nell’erogazione di servizi alla persona, alle famiglie e all’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, a fronte dei maggiori oneri economici derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario e assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.

È stata nominata la giuria per l’assegnazione, per il 2025, dei premi acquisto denominati “Grand prix de l’artisanat” e sono state approvate le modalità di funzionamento e degli emolumenti della giuria, nonché i criteri per la valutazione delle opere. Nello specifico, la giuria sarà composta da: un esperto di artigianato valdostano, in qualità di Presidente; un esperto di storia della Valle d’Aosta; un esperto in ambito etnografico; e un esperto di artigianato valdostano del Museo dell’Artigianato Valdostano di Tradizione (MAV) di Fénis.