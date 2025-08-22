Il bene di tutti passa dall’istruzione: torna “Cancelleria sospesa”

Un gesto semplice che diventa speranza concreta. Anche quest’anno l’Associazione Quartiere Cogne, insieme alla cartolibreria Briviodue, rinnova l’appuntamento con “Cancelleria sospesa”, l’iniziativa solidale che invita la comunità ad aiutare le famiglie in difficoltà, garantendo ai più piccoli ciò che non dovrebbe mai mancare: la possibilità di andare a scuola con dignità, con lo zaino pronto e gli strumenti necessari.

La solidarietà si traduce in matite, quaderni, astucci, libri. Oggetti quotidiani, ma che per tanti bambini rappresentano molto di più: sono la porta d’ingresso alla conoscenza, all’uguaglianza, alla crescita personale. Senza istruzione non c’è futuro, e senza strumenti non c’è istruzione. È questo il cuore di “Cancelleria sospesa”, un progetto che negli anni passati ha dimostrato la forza della partecipazione collettiva. Dal 2021 al 2024, grazie alla generosità dei cittadini, sono stati raccolti oltre 4000 euro che hanno permesso a numerosi studenti di iniziare l’anno scolastico con tutto il materiale indispensabile.

Quest’anno la sfida si rinnova. Fino al 30 settembre chiunque voglia contribuire può recarsi nella sede dell’Associazione Quartiere Cogne, in Place de la Neige 1, oppure nelle cartolibrerie Briviodue di Corso Lancieri e Piazza Chanoux, che aggiungeranno al contributo dei cittadini un ulteriore 10%. È un invito a sentirsi parte di un cammino comune, in cui ogni gesto ha valore e ogni quaderno donato diventa segno di vicinanza.

La scuola non appartiene solo a chi la frequenta: appartiene a tutti, perché è il fondamento su cui si costruisce una società più giusta e solidale. Partecipare a “Cancelleria sospesa” significa credere che il bene di uno è davvero il bene di tutti.