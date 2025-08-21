Colate detritiche in Valpelline: Strade interrotte e evacuazioni, interventi in corso. AGGIORNAMENTO

Aggiornamento Oyace-Bionaz Per permettere la discesa e la salita da e per Bionaz, i Comuni con il supporto dei Vigili del fuoco volontari e i volontari della Protezione civile gestiranno l'apertura di una finestra di transito presidiata dalle ore 12 alle ore 13 di oggi. La strada verrà poi nuovamente chiusa per proseguire gli interventi di bonifica. Da oggi, ai Vigili del Fuoco, professionisti e volontari, impegnati fin dalle prime ore dell'evento si sono affiancate 2 squadre di volontari di Protezione civile, impegnate in frazione Condemine (Oyace) per lo sgombero dei fabbricati coinvolti nella colata detritica.

Una serie di colate detritiche provocate dalle intense precipitazioni di ieri pomeriggio ha messo in crisi la viabilità locale in Valpelline. La Strada regionale 28 per Bionaz è rimasta interrotta al km 17+000, al confine con Oyace, a seguito di una colata detritica nel torrente Varère.

Dalle prime luci del giorno, la Struttura Interventi operativi della Protezione civile, coordinata dalla Presidenza della Regione, ha avviato le operazioni di disalveo del torrente per ripristinare la sicurezza e la percorribilità della strada. Un sopralluogo aereo con elicottero ha permesso di valutare la situazione complessiva e di portare beni di prima necessità agli abitanti di Bionaz. Delle 20 persone rimaste bloccate nella notte, ospitate grazie alla collaborazione del Comune, tre sono state evacuate per esigenze sanitarie.

Anche Ollomont ha subito i disagi di una colata detritica, che ha interessato il torrente Berruard. La Strada comunale per Glassier, chiusa ieri per motivi di sicurezza, è stata riaperta questa mattina. A titolo precauzionale, le autorità avevano disposto l’evacuazione del villaggio di Barliard.

La situazione resta sotto stretto controllo: la viabilità locale è ancora compromessa in alcuni punti e i cittadini sono invitati a seguire le indicazioni della Protezione civile e delle autorità comunali, evitando le zone a rischio.