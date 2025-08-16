Macchia cerca casa

Il tenerissimo Macchia, stupendo bassotto, vive a San Pietro Val Lemina in provincia di Torino. Il suo mondo è crollato perché chi lo accudiva è ricoverata in ospedale. Macchia cerca una famiglia amorevole che lo accolga con dolcezza in attesa di futuri sviluppi. O per sempre se la signora non guarisse. Macchia ha nove anni, è sano e simpatico. Cell. 3332028003