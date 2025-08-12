Una cena sotto le stelle per Emergency

Domenica 17 agosto 2025 la “Locanda del Dalai Lama” di Châtillon aprirà le sue porte al Gruppo Emergency di Aosta per una serata che unisce buona cucina, osservazione astronomica e solidarietà concreta. L’appuntamento è alle 19.30, con un menù che racconta i sapori della Valle d’Aosta: flan di erbe alpine con fontina fusa, farinel con lardo di Arnad d.o.p., crespelle con spinaci, patate e ricotta, polenta e carbonade, torta di mele renette. Dalle 22.00, Andrea Bernagozzi dell’Osservatorio Astronomico regionale guiderà i presenti alla scoperta del cielo stellato, trasformando la cena in un’esperienza che guarda lontano, anche oltre il confine della solidarietà.

Il costo della serata è di 31 euro, metà dei quali sarà devoluta a EMERGENCY ONG ONLUS, organizzazione umanitaria internazionale fondata da Gino Strada nel 1994, che offre cure medico-chirurgiche gratuite e di alta qualità alle vittime di guerra, mine antiuomo e povertà, promuovendo al contempo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Il Dalai Lama Village, che ospita l’evento, devolverà il 50% del ricavato di cena e consumazioni per sostenere i progetti di Emergency in Afghanistan, Sudan, Uganda e in molti altri paesi dove l’accesso alle cure è negato o gravemente limitato.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, scrivendo a info@dalailamavillage.it o chiamando il numero +39 351 953 0166. Una serata che promette stelle in cielo e nella vita di chi, grazie alla solidarietà, potrà tornare a guardarle con speranza.