Una cena sotto le stelle per Emergency

Solidarietà, convivialità e scienza si incontrano a Châtillon per sostenere le cure gratuite nei luoghi colpiti da guerra e povertà

Domenica 17 agosto 2025 la “Locanda del Dalai Lama” di Châtillon aprirà le sue porte al Gruppo Emergency di Aosta per una serata che unisce buona cucina, osservazione astronomica e solidarietà concreta. L’appuntamento è alle 19.30, con un menù che racconta i sapori della Valle d’Aosta: flan di erbe alpine con fontina fusa, farinel con lardo di Arnad d.o.p., crespelle con spinaci, patate e ricotta, polenta e carbonade, torta di mele renette. Dalle 22.00, Andrea Bernagozzi dell’Osservatorio Astronomico regionale guiderà i presenti alla scoperta del cielo stellato, trasformando la cena in un’esperienza che guarda lontano, anche oltre il confine della solidarietà.

Il costo della serata è di 31 euro, metà dei quali sarà devoluta a EMERGENCY ONG ONLUS, organizzazione umanitaria internazionale fondata da Gino Strada nel 1994, che offre cure medico-chirurgiche gratuite e di alta qualità alle vittime di guerra, mine antiuomo e povertà, promuovendo al contempo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Il Dalai Lama Village, che ospita l’evento, devolverà il 50% del ricavato di cena e consumazioni per sostenere i progetti di Emergency in Afghanistan, Sudan, Uganda e in molti altri paesi dove l’accesso alle cure è negato o gravemente limitato.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, scrivendo a info@dalailamavillage.it o chiamando il numero +39 351 953 0166. Una serata che promette stelle in cielo e nella vita di chi, grazie alla solidarietà, potrà tornare a guardarle con speranza.

