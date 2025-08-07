Bravograzie illumina Valpelline: vince Marco Guarena, re della comicità intelligente

Una notte di agosto in alta quota, il profilo delle vette a fare da scenografia naturale, e un pubblico pronto a farsi travolgere dalle risate: con queste premesse si è chiusa mercoledì 6 agosto, in località Les Prailles a Valpelline, la diciannovesima edizione di Bravograzie, lo storico festival della comicità che anche quest’anno ha centrato in pieno il bersaglio.

A conquistare il primo posto è stato Marco Guarena, comico torinese capace di unire ritmo incalzante, trovate originali e un uso sapiente dello schermo come spalla comica. La sua esibizione ha trasformato messaggi, cartelli e annunci involontariamente esilaranti in un vero e proprio racconto teatrale, regalando al pubblico uno spaccato surreale e spassoso della quotidianità. Fin dalle prime battute, è apparso chiaro che avrebbe lasciato il segno.

In gara si sono alternati otto artisti, tra singoli e coppie, dando vita a uno spettacolo ricco di stili, tempi comici e idee, in cui si è confermata la formula vincente di Bravograzie: valorizzare un’intelligenza comica che non scade mai nella volgarità, ma punta sulla creatività e sulla capacità di leggere la realtà con sguardo acuto e leggero.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo: numeroso, attento, partecipe, ha votato in tempo reale tramite cellulare, entrando così in gioco e creando un legame diretto con gli artisti sul palco. Una serata vissuta all’unisono, dove ogni risata era condivisa, e ogni applauso diventava un piccolo tributo collettivo al talento in scena.

Tra un’esibizione e l’altra, spazio anche alla danza e agli ospiti: Jessica Folino e Irene Iannello hanno dato ritmo e colore con i loro intermezzi coreografici, mentre il Duo Torri, vincitore dell’edizione 2024, ha regalato momenti di comicità surreale con il suo originale "telegiornale vocale e gestuale", capace di mescolare voce, corpo e nonsense con una naturalezza disarmante.

Alla conduzione, il direttore artistico Claudio Calì, anima e regista dell’intera manifestazione, ha trovato un perfetto equilibrio tra ironia e calore, affiancato da due presenze di richiamo: Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la notizia e voce di Rete 105, ed Elena Biggioggero, volto noto del TG1 e di La Vita in Diretta, che ha saputo portare energia e ironia tra il pubblico con le sue incursioni spontanee e mai banali.

Bravograzie 2025 si è così confermato non solo come evento di punta per gli amanti della comicità, ma anche come elemento vivo e integrante del panorama estivo di Valpelline, che proprio in queste settimane vive il suo periodo più intenso. Tra escursioni, relax, natura e appuntamenti culturali, il festival ha aggiunto quel tocco di leggerezza che completa l’esperienza della montagna.

Un successo firmato dalla direzione artistica di Claudio e Vincenzo Calì e organizzato con cura da Roy Produzioni, che già guarda alla ventesima edizione, quella del ventennale, con la consapevolezza di avere creato un piccolo miracolo: portare il grande spettacolo della comicità dove il cielo è più vicino.

Et dans les rires partagés sous les étoiles, Valpelline a trouvé son propre festival du bonheur.