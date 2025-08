Sindone, scienza o spettacolo? Il custode pontificio smentisce le nuove trovate

C’è qualcosa di profondamente umano nel bisogno di svelare, ogni volta, il mistero. Come se l’enigma non potesse mai restare tale, come se l’inquietudine davanti all’inspiegabile dovesse trovare sollievo in una spiegazione qualsiasi, purché chiara, misurabile, ripetibile. Ed è forse per questo che la Sindone — quel telo fragile e potente che da secoli interroga la scienza e la fede — torna ciclicamente al centro di rivelazioni, ipotesi, provocazioni. Oggi, l’ultima teoria: non si tratterebbe del lenzuolo funebre che ha avvolto un uomo crocifisso, ma di un manufatto steso su un modello artificiale, un calco, una sagoma pensata per “riprodurre” l’immagine, senza cadavere.

Di fronte a questo ennesimo annuncio, è intervenuto con misura e fermezza il Custode pontificio della Sindone, il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa. Nessuna polemica, ma un chiarimento necessario: non è compito dell’autorità ecclesiastica entrare nel merito delle ipotesi scientifiche, ancorché fantasiose o mediaticamente esplosive. È invece dovere richiamare tutti — credenti e non — alla serietà della ricerca, al rigore dell’analisi, alla prudenza del giudizio.

Il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone, che da decenni accompagna con pazienza e metodo ogni passo della ricerca scientifica, ha già predisposto un documento dettagliato, pronto a smontare con metodo le scorciatoie intellettuali di chi confonde suggestione e prova, immaginazione e dimostrazione. Ma ciò che più colpisce del comunicato del Custode è il tono di preoccupazione lucida: non per la teoria in sé, ma per la facilità con cui essa si diffonde, per la leggerezza con cui viene presa per buona, per la pigrizia intellettuale di un’informazione che spesso preferisce la notizia “che buca lo schermo” alla pazienza del dubbio.

Eppure, il mistero della Sindone sta proprio qui. Nel resistere alla banalizzazione, nel custodire un silenzio che parla, un’ombra che inquieta, un volto che interpella. Non si tratta di difendere una reliquia per motivi apologetici. La Sindone non chiede di essere creduta, ma di essere guardata. Chiede tempo, silenzio, ascolto. E soprattutto rispetto. Perché ogni tentativo di ridurla a trucco, copia, inganno o genialata medievale — come ogni tentativo di imporla come prova inconfutabile della resurrezione — tradisce la sua essenza.

L’immagine della Sindone è una domanda. E come tutte le domande profonde, fa paura. Per questo si cerca ogni volta di chiuderla in una risposta. È umano. Ma non è cristiano.

Da parte mia, condivido appieno la posizione del Custode. E sento che questa vicenda dice molto anche del nostro tempo. Viviamo in un’epoca in cui tutto deve essere spiegato, tutto deve avere una causa, un algoritmo, un esperto. Non tolleriamo l’inspiegabile. Lo deridiamo o lo semplifichiamo. Ma proprio in questo nostro affanno si rivela una mancanza più profonda: quella del senso, della soglia, del sacro. La Sindone, qualunque sia la sua origine, ci mette davanti a tutto questo. E non perché ci dica «credete», ma perché ci domanda: chi è quest’uomo? Perché soffre? Perché è qui, su questo lino antico, a guardarci con un volto che non è né vivo né morto, ma eterno?

E allora sì, possiamo continuare a farci domande. Ma facciamole bene. E con la consapevolezza che alcuni misteri non vanno svelati, ma abitati. E la Sindone, forse, è il più umano di tutti.