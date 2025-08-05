Guardia di Finanza Aosta, avvicendamento ai vertici del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo territoriale

Cambio al vertice per la Guardia di Finanza di Aosta, dove si è ufficialmente concluso il passaggio di consegne tra i comandanti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo territoriale. Dopo quattro anni di servizio alla guida del Nucleo, il Maggiore Carlo Iannuzzo cede il comando al Tenente Colonnello Luca Bonatesta, proveniente dal Comando Provinciale di Como, dove ricopriva l’incarico di Capo Ufficio Comando.

Il Maggiore Iannuzzo, figura di riferimento per la sede valdostana, non lascia la Valle ma assume il comando del Gruppo Aosta, succedendo al Tenente Colonnello Gianluca Piccini, trasferito in Piemonte per dirigere il Gruppo di Ivrea. Un passaggio che conferma la continuità operativa e la valorizzazione delle competenze interne al Corpo.

Il nuovo comandante del Nucleo, Ten. Col. Luca Bonatesta, originario di Siracusa, 49 anni, coniugato, porta con sé un curriculum di alto profilo. Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito due Master in Accertamento e contenzioso nazionale e internazionale e in Criminologia. La sua carriera lo ha visto impegnato in incarichi operativi in sedi strategiche come Brindisi, Locri, Enna, Vibo Valentia e, negli ultimi dieci anni, a Milano.

Nel corso della cerimonia, il Comandante Territoriale Colonnello Nicola Bia ha espresso parole di stima e riconoscenza al Ten. Col. Piccini per i risultati conseguiti nei cinque anni di servizio ad Aosta, augurando al Ten. Col. Bonatesta un percorso proficuo e orientato alla tutela degli interessi economico-finanziari della collettività.

Il passaggio di consegne segna una nuova fase per la Guardia di Finanza valdostana, chiamata a proseguire con determinazione il proprio impegno nel contrasto agli illeciti economici e nella difesa della legalità sul territorio.